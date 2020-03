"Trato de evadirme cocinando o jugando a la Play"

La Real Sociedad tiene en Isak un delantero fundamental para su equipo, pero ahora, con la competición parada, al sueco le está costando afrontar esta crisis.

"Empiezo a aburrirme mucho, pero no queda otra, trato de evadirme cocinando o jugando a la PlayStation, ahora estoy mucho con el 'Call of Duty", desveló Isak en una entrevista al medio alemán 'Sportbild'.

Isak señaló que la falta de entrenamientos puede ser duro para un deportista de élite: "Ya son unas semanas sin entrenar, y está claro que no es óptimo quedarse quieto". Aunque el ex del Borussia contó: "Tengo un espacio importante para correr por casa, también la bicicleta del club, no es lo mismo, pero no pierdo ritmo".

Pero cree que la situación es circunstancial, "dura y muy especial para todos". "Nunca hemos sufrido algo así", dijo el delantero, antes de añadir: "Cada día recibimos peores noticias, primero nos dijeron que tres días en casa, luego cinco y ahora no podemos salir hasta el 11 de abril".

"Solo salgo de casa para comprar comida, si sales a la calle sin motivo la policia te para, es algo que me parece muy bien, tenemos que tener todos responsabilidad y ser conscientes de que esto solo pasará si nos quedamos todos en casa", concluyó.