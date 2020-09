Trejo confirma su positivo, el segundo del Rayo

El delantero argentino del Rayo Vallecano Óscar Trejo, que permanece en cuarentena desde hace unos días tras dar positivo en un test, se mostró este martes confiado en "superar pronto el coronavirus para regresar lo antes posible".

"Aunque ya he pasado la correspondiente cuarentena, me toca seguir entrenando en solitario en mi casa porque sigo dando positivo por la COVID-19. Me encuentro perfectamente, trabajando fuerte para no perder ritmo y deseando regresar lo antes posible. ¡Confío en que sea muy pronto!", dijo Trejo en sus redes sociales.

Óscar Trejo es el segundo jugador del Rayo que no está disponible en la pretemporada del Rayo por coronavirus junto al portero macedonio Stole Dimitrievski.