Trejo se declaró a Boca

Hay equipos que te marcan. Trejo siempre recordará lo vivido en Boca Juniors. Se formó en las categorías inferiores y llegó a jugar en La Bombonera con el primer equipo junto a Martín Palermo, aunque salió de forma abrupta a comienzos de 2007.

"Me arrepiento de cómo me fui. Estuve mal aconsejado en ese momento, hubo una persona que me decía que no tendría oportunidades y que si le firmaba un poder me traería a España. Con solo 17 años tuve que tomar una decisión de vida tremenda. Le dije a mi madre que me parecía que me estaba equivocando, pero era tarde. Esa persona no cumplió nada de lo que me dijo", declaró.

El futbolista argentino termina contrato con el Rayo el 30 de junio y aún no ha decidido cuál será su futuro profesional. "Todavía no sé qué hacer, pero si me llama Riquelme y me dice que si quiero volver, ni lo pienso. Le digo diez veces sí antes de que termine la frase. Es algo que me encantaría", confesó Trejo en declaraciones al programa 'Fútbol sin manchas'.

"Tras mi marcha solo he pisado una vez el campo de Boca. Estuve en la tribuna y sentí mucha nostalgia. Piso el vestuario y se me remueve todo. Si pudiera volver atrás haría lo que pienso y no escucharía a gente de fuera", concluyó.