Tres años de Salah como 'red': un faraón decidido a vivir el momento

Hace tres años que el Liverpool anunció uno de los fichajes que marcarían más notablemente su futuro, el de Mohamed Salah. Ahora, tres años después, el egipcio ha levantado la Champions y la Premier con los 'reds'. Toca hacer balance.

En una entrevista virtual con la emisora colombiana 'LA FM', Salah se mostró cauto al respecto de su futuro. "Nadie sabe lo que sucederá en el futuro, así que vamos a ver qué pasa", se limitó a responder el egipcio.

"De momento hemos ganado la Champions League y la Premier y soy feliz. A ver qué sucede en el futuro. Me hace feliz ganar todos estos títulos", insistió el delantero del Liverpool.

Su relación con Klopp también estuvo sobre la mesa. "Desde que Klopp llegó lo primero que hizo que cambiar la mentalidad de los jugadores para hacernos ganadores", aseguró el ariete.

"Lo hizo muy bien, cuando vine me explicó el plan que tenía y me convenció", añadió al respecto Mohamed Salah.

Para él, la labor de todo el equipo no admite pegas. "Lo estamos haciendo muy bien, no hay ningún secreto y de hecho no creo en secretos en el mundo del fútbol, sólo en el trabajo duro y en cambiar tu mentalidad en ocasiones", declaró.

También se permitió el lujo de bromear, al respecto de su menor rendimiento goleador. "Todavía juego como extremo, ya no juego como delantero centro como antes, pero el número de goles de este año no es muy diferente al de la temporada anterior", explicó.

"Si meto un 'hat trick' alcanzaría los mismos goles", bromeó, restando importancia al hecho, al tiempo que lo minimizaba. Tampoco está tan lejos, a decir verdad.

Acabó con una frase lapidaria. "Lo único que quiero es vivir al día y disfrutar del momento", dijo, para finalizar, Mohamed Salah.