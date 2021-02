Tres datos clave del éxito de Athletic y Levante de cara a la semifinal de Copa

Solo hay un precedente histórico de enfrentamiento directo en la Copa del Rey entre Athletic y Levante, que nos lleva a 1947, más de 60 años, con victoria rojiblanca en la eliminatoria de dos partidos espectaculares con 14 goles entre los dos clubes.

Ambos conjuntos han demostrado esta temporada un nivel competitivo excelente, puesto que han superado duras eliminatorias en campo rival, han superado prórrogas y han decidido partidos en los últimos minutos de encuentro, muestras de su ambición por hacer historia en una Copa del Rey 20-21 que pasará al recuerdo de los aficionados y que avala el formato de partido único hasta llegar a este arranque de semifinales.

Las estadísticas de este duelo nos reclaman la atención en tres focos: los entrenadores milagro, los canteranos y los jugadores de la tierra. Son aspectos comunes que comparten ambos equipos y que explican buena parte de su éxito en la competición hasta ahora.

Hemos profundizado en estos aspectos con la ayuda de BeSoccer Pro, herramienta de big data y scouting destinada al análisis del mercado profesional del fútbol, y hemos encontrado datos relevantes que mostramos a continuación.

Iguales hoy, distintos ayer

Los datos estadísticos de ambos conjuntos en la previa del partido indican que los números son muy similares en esta temporada 20-21 en producción ofensiva. Disparan exactamente a puerta lo mismo en cada partido, un total de 10,6 tiros.

Ciertamente, el Levante tiene mejor ratio de acierto que el Athletic (1,69 goles a favor de los granotas, por 1,46 tantos de los rojiblancos), pero concede ligeramente algo más en defensa que su rival (4,24 tiros en contra por partido frente a 3,04), pero el ratio de goles en contra es también similar, fundamentado principalmente por el gran rendimiento de sus porteros titulares. Aitor Fernández lleva acumuladas 51 paradas esta temporada, por las 47 que Unai Simón ha realizado en la portería bilbaína.

Ahora existe mucha igualdad en el rendimiento, pero la diferencia la marcan los enfrentamientos directos. De los últimos cinco enfrentamientos, el Athletic ha sumado cuatro victorias, por una del Levante. El último partido disputado, en Liga el pasado mes de octubre en San Mamés, no se decidió hasta los últimos veinte minutos, con goles de Berenguer y Williams.

No obstante, ambos conjuntos saben que esta competición copera no se parece en nada a los partidos ligueros. El partido de vuelta será otro factor a tener en cuenta, por lo que no será fácil establecer un claro pronóstico de partido en las apuestas de Copa del Rey y prever si será un partido tan abierto y con goles como habitualmente ocurre en los choques que juega el Levante, o será una eliminatoria más táctica, en la que se decida en todo caso en el partido de vuelta que se disputará en marzo en tierras valencianas.

Entrenadores con fórmula de éxito

El primer aspecto común que identifica a estos dos clubes es el reconocimiento a la labor de sus entrenadores, puesto que han mejorado el rendimiento de sus equipos y la competitividad de sus plantillas.

Las estadísticas de Paco López con el Levante indican que en los 120 partidos que ya ha dirigido tiene un balance de victorias (46 triunfos) por encima de las derrotas (43 partidos perdidos), con balance goleador también favorable: 184 goles a favor y 179 en contra. Claramente, en la dinámica de un club humilde, ha propuesto un fútbol ofensivo que le ha dado una estabilidad deportiva al Levante, para consolidarlo en la clase media de la Primera División.

El efecto positivo de Marcelino ha sido tan inmediato que parece un hecho milagroso. Pero no es más que fruto del trabajo acertado. Solo lleva un mes al frente de la plantilla y ha disputado nueve encuentros, muchos de ellos frente a grandes equipo. De hecho, ha disputado tres partidos frente al FC Barcelona, único equipo que les ha ganado (los dos partidos de la competición liguera) y otro frente al Real Madrid. Su balance es de cinco victorias y dos empates en nueve partidos, con más de dos goles a favor por encuentro. Venció a Real Madrid y FC Barcelona en cuatro días para alzarse con el título de Supercopa.

El foco que apunta a los banquillos será un punto de interés en este doble enfrentamiento, ya que el duelo vibrante de ambos técnicos a pie de campo y sus decisiones serán factor clave en el devenir de la eliminatoria.

Canteranos y denominación de origen

Los rasgos de identidad y pertenencia que los aficionados valoran especialmente son aquellos jugadores que representan su cantera o la tierra donde se afinca su club, espejo para los fieles seguidores y que en la mayoría de los casos se convierten en los ídolos.

Tanto Levante como Athletic como Levante poseen ese ADN en sus plantillas actuales y se reflejan en dos duplas: Morales y Roger, por los granotas, y Muniain y Williams, por los rojiblancos.

Nos hemos detenido, con la ayuda de BeSoccer Pro, a realizar una comparativa en profundidad de estas duplas y exponemos los resultados a continuación. Comenzamos con el análisis entre los dos jugadores más veteranos en ambos casos, los capitanes Morales y Muniain

El 'Comandante' acaba de renovar su contrato por el Levante en plena segunda juventud, puesto que acumula once goles y cinco asistencias en lo que va de temporada. Iker Muniain ha dado un salto cualitativo tras la llegada de Marcelino y ha mejorado sus números, acumulando cuatro goles y seis asistencias hasta ahora.

En la comparativa directa entre ambos, podemos observar que hay equilibrio en el número de facetas del juego dominantes. El valenciano marca más goles por partido, además de acumular más centros de éxito, tiros a puerta, regates y pases al área. El canterano rojiblanco, por su parte, mejora al granota en asistencias, porcentaje de éxito en el regate, faltas sufridas, menor número de pérdidas, duelos ofensivos ganados y recuperaciones en campo rival.

Si esta comparativa es equilibrada, el resultado de enfrentar las estadísticas de Roger Martí e Iñaki Williams ofrece también igualdad de nivel. El valenciano de 30 años está rindiendo a gran nivel, pero proyecta mejorar sus marcas de temporadas anteriores. El canterano de 26 años está siendo el jugador decisivo que decide partidos en momentos clave para el Athletic.

En la comparativa directa de sus estadísticas, vemos que Roger le supera tanto en goles marcados como en la especialidad de ser abrelatas, marcar el primer gol, además de sumar más tiros a puerta, efectividad goleadora en sus remates y menor número de pérdidas de balón.

Por el contrario, Williams le supera ligeramente en asistencias de gol, pases clave, recuperaciones en campo rival, toques en el área y porcentaje de pases correctos, además de destacar claramente en regates intentados y duelos aéreos ganados.

Aunque espera el partido de vuelta el 4 de marzo en el Ciutat de València, la emoción vivida en las eliminatorias previas garantizan un espectáculo deportivo apasionante en el duelo de ida entre Athletic y Levante en San Mamés.