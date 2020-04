Tres de cada cuatro jugadores en Francia no creen que sea adecuado volver a jugar

Mientras las grandes ligas buscan fechas e imaginan un regreso al fútbol en los próximos meses, parece que no todos los futbolistas están de acuerdo con la situación.

En Francia, una encuesta hecha por el sindicato de los jugadores, UNFP, sacó a la luz la preocupación de los futbolistas en relación a su salud si el fútbol vuelve antes de tiempo.

Tres de cada cuatro consultados, una cantidad muy alta, consideró precipitado volver a jugar incluso en junio. Los jugadores se mostraron partidarios de que la temporada finalice tal como estaba cuando se detuvo el fútbol, con los resultados obtenidos hasta aquella fecha.

Es decir, prefieren que no se cancele la campaña y sí que valgan los resultados ya cosechados, pero intentarán no tener que volver a jugar más hasta que no haya plenas garantías sanitarias.