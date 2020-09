Tres jugadores del Atalanta dan positivo en COVID-19

Malas noticias para el Atalanta. El conjunto bergamasco anunció este lunes que tres futbolistas de la primera plantilla habían dado positivo en las pruebas del COVID-19.

"Atalanta BC anuncia que en las pruebas anti-COVID, realizadas con anterioridad a la reunión del primer equipo, se encontraron tres casos de hisopo positivo. Los jugadores en cuestión se encuentran asintomáticos, ya en aislamiento fiduiciario y bajo el control de la ATS", anunció el club.

El Atalanta no ha querido dar los nombres de los tres futbolistas que no estarán en el inicio de la pretemporada. Solo se harán públicos si son los propios jugadores los que lo notifican.

Asimismo, en la relación de futbolistas que ha presentado el conjunto de Bérgamo no aparece Ilicic. El jugador esloveno no jugó en Champions League por problemas personales y no volverá de inicio al equipo.