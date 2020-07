"Tres minutos son determinantes... por tres nos quedamos sin Champions"

El Mallorca es el próximo rival del Atlético en Liga. Y el Cholo no piensa dejar nada al azar, lo dejó claro en la rueda de prensa previa al choque.

"Los que juegan en el Atlético saben las responsabilidades. En este equipo, tres minutos son determinantes, perdimos una final de Champions por tres minutos", recordó, en referencia a la final perdida contra el Real Madrid en 2014 en Lisboa tras el empate de Sergio Ramos en el minuto 93.

Simeone elogió "la gran responsabilidad con el grupo" de sus jugadores, que son "lo más importante de todo esto", ya que los técnicos "marcan el camino" pero son los futbolistas los que "conducen al equipo y a los objetivos".

Más allá de ese partido de Liga contra el Mallorca, recibió varias preguntas sobre la situación del delantero francés Antoine Griezmann, ex futbolista rojiblanco fichado por el Barcelona, cuya entrada al duelo del pasado martes en el Camp Nou en el minuto 90 ha generado malestar en el entorno del jugador.

Aunque Simeone reiteró este jueves de nuevo y hasta en dos ocasiones el "sin palabras" con el que ya se refirió a este asunto en la conferencia de prensa pospartido, el técnico amplió su reflexión en una pregunta en la que se hacía referencia a un mensaje del padre de Griezmann en redes sociales donde decía que el técnico barcelonista Quique Setién "no tiene las llaves del camión".

"No conduzco ningún camión, conduzco un equipo de futbolistas", aseveró. Más allá de esa apreciación, Simeone no consintió más preguntas sobre el asunto Griezmann: "En estos momentos, nos estamos jugando muchísimo en este final de temporada que nos queda y creo que ese punto no es importante para nosotros", zanjó.

Porque eso es lo único que importa al Cholo: terminar LaLiga de la mejor forma posible. "Muchas veces nos apresuramos a opinar, pero LaLiga es como los partidos, el premio a la regularidad, y la regularidad se valora al final de temporada, todavía no estamos al final y obviamente no hay una valoración todavía para nosotros", explicó el técnico al ser preguntado por el buen rendimiento del equipo tras el parón.

Simeone defendió que su equipo ya había mostrado antes del parón por la pandemia de coronavirus una línea ascendente tras eliminar al Liverpool inglés ganando por 2-3 en Anfield Road, un "resultado importante" que a su juicio "iba a dar un impulso importante para el proseguir de LaLiga"

"Durante el parón, se entrenaron bien en sus casas, volvimos con una idea encaminada en esa búsqueda de cómo llegar a los primeros tres partidos y nos fuimos comportando. Tenemos un plantel con mucho compromiso, muy bien relacionados entre ellos, y a seguir mejorando, esto todavía sigue, quedan cinco jornadas durísimas", añadió.

Inmerso en una racha positiva de 14 puntos de 18 posibles con la que el conjunto rojiblanco ha pasado del sexto puesto al tercero, el entrenador argentino tuvo que afrontar la pregunta de si hubieran podido pelear el título de Liga en caso de no haberse dejado tantos puntos anteriormente. "Es lo mismo que se debe preguntar el Villarreal, que es el mejor equipo por sus resultados tras el parón, mejor que el Madrid y que nosotros. No puedes ir para atrás, el año es muy largo", respondió Simeone.

El entrenador rojiblanco recordó a continuación que su equipo está "en un año de transición" por la gran cantidad de cambios producidos en la plantilla, como ya repitió en el transcurso de la temporada, antes del parón provocado por la pandemia.

"Lo dijimos cinco meses atrás, que muchos se sorprendían, que no quita buscar el objetivo del club y el equipo, pero la realidad es la realidad: hay muchos futbolistas jóvenes que han venido nuevos y se están adaptando de una manera brillante a lo que necesita el club y el equipo. Ojalá podamos mantenerlo y en consecuencia acabar lo más arriba posible que nos permita el club y el campeonato", agregó.

El técnico argentino ha sido uno de los que más partido ha sacado a la posibilidad de realizar cinco cambios, autorizada para evitar las lesiones fruto del sobreesfuerzo físico de jugar cada tres días después de tres meses de actividad, pero sorprendió augurando que cada vez los equipos usarán menos las cinco sustituciones.

"Está claro que a mayor continuidad de los futbolistas que podamos tener, más competencia interna tenemos y con esta oportunidad que aparece con los cinco cambios, podemos tener más variantes, aunque considero que cada vez avance la competición empiezan a mejorar las formas de los futbolistas, muchos equipos dejarán de hacer cinco cambios. Hay veces que el partido no los pide por más que los cambios estén permitidos. Hay mucho en juego y cada minuto será determinante", explicó.