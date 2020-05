Trezeguet y su eterno amor por River: "Gallardo es la pesadilla de Boca"

En unas declaraciones concedidas a 'Directv Sports', el ex delantero David Trezeguet elogió el gran trabajo que Marcelo Gallardo está haciendo al frente de River Plate.

Precisamente del conjunto porteño salió Trezeguet de la noche a la mañana, sin saber exactamente qué sucedió, aunque con un rumor sobre una supuesta pelea entre él y Fernando Cavenaghi.

"Con Cavenaghi traté de contactarme telefónicamente para poder dialogar si había algún inconveniente. No respondió a mis llamadas. Lo mismo pasó con Gallardo y Francescoli: intenté comunicarme para tener una respuesta más allá de lo positivo o negativo", comentó.

Y añadió: "Me comunicaron la decisión de que no continuaría muy indirectamente cuando yo pretendía que tipos que viven el fútbol, que estuvieron en el fútbol, me dijeran abiertamente que no me querían más".

"Cavenaghi no me contestó y si no me contestás el teléfono cuando te llamo no hay intención de aclarar. Gallardo ha demostrado sus cualidades y para el hincha de Boca es una pesadilla constante", sentenció el ex jugador profesional.