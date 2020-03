Trigueros ve lógico el cierre de puertas por el coronavirus

El centrocampista del Villarreal apuntó sobre el cierre de puertas en las próximas dos jornadas: "Es lógico que se estén tomando esas medidas, ante todo está el tema de la salud y por ello entendemos que se tenga que jugar a puerta cerrada, pero resulta anecdótico que el domingo no hayan espectadores en las gradas".

"A los futbolistas siempre nos gusta tener el campo lleno, que haya gente, que haya ruido y que se viva un buen ambiente. Es verdad que para el equipo de local es mucho mejor tener a tu gente en el campo y sentir su empuje, por lo que es verdad que va a favorecer al equipo de fuera. Pero el de casa juega en su campo, está acostumbrado a ello y tendrá esa ventaja", añadió Trigueros en referencia al próximo partido que juegan en Balaídos ante el Celta.

El centrocampista reconoció que va a ser una experiencia nueva y que desconoce cómo les va a afectar psicológicamente a los futbolistas jugar sin espectadores. "En el tema mental no sé cómo irá, es algo nuevo lo de jugar sin gente. En pretemporada jugamos con poca gente, pero no es lo mismo que un campo vacío. Se va a escuchar lo que nos decimos y se va a escuchar mucho al míster. Va a ser algo anecdótico y no sabemos cómo se dará, por lo que veremos qué pasa", indicó.

Preguntado por la posibilidad de que se pudiera decidir parar el campeonato, tal y cómo ya ha sucedido en Italia, Trigueros comentó que "esta es una situación extraña, vemos que en Italia se ha parado el campeonato y no sabemos si esto puede pasar aquí, por lo que no sé como lo harán para recuperar si se parara Es algo que nunca ha pasado y vamos a ver si no llegamos a parar la Liga y a ese extremo. No sé qué haríamos, si jugar cada tres días, o cómo lo harán".

Ante esta atípica situación, señaló que los futbolistas están tranquilos. "La gente que sabe de esto nos dan tranquilidad y nos dicen lo que tenemos que hacer, es cierto que si las cosas van a peor veremos. Estamos siguiendo los protocolos, pero si esto avanza habrá que tomar más medidas", agregó.

En el plano meramente deportivo, reconoció que el equipo quedó dolido tras perder la pasada jornada en casa ante el Leganés y añadió que la próxima jornada en Vigo "jugamos con un equipo que se lo juega todo y necesitamos los puntos. Nuestro objetivo es Europa y no podemos dejar escapar puntos".

"Debemos levantar la cabeza, fuera de casa lo hicimos bien y competimos. Debemos pensar en alcanzar el objetivo europeo, hay opciones y debemos hacerlo. Hemos sido capaces de ganar tres o cuatro partidos seguidos y podemos hacerlo de nuevo, por lo que es lo que buscamos. Vamos a intentar hacer eso, vamos a buscar eso y reaccionar ya", subrayó.