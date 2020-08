Trincao pisa fuerte: "Soy mi propio referente, siempre supe que tenía calidad"

Francisco Trincao tiene claro que quiere triunfar en el Camp Nou. Y cree que lo tiene todo para conseguirlo.

"Cuando el Barça me fichó no sabía qué decir, no tenía palabras. No me lo imaginaba, siempre supe que tenía calidad, pero no pensaba que llegaría tan joven", dijo en una entrevista emitida por los medios oficiales del FC Barcelona.

Le preguntaron por sus referentes y Francisco Trincao se señaló a sí mismo. Nadie mejor que él para aprender de sus errores y crecer. "Miro mis partidos para ver que he hecho mal y que he hecho bien. Yo mismo soy mi referente", apuntó.

No puede estar más feliz de haber desembarcado en el Barça. "Es un orgullo y un paso importante. Mi objetivo es jugar partidos y ayudar al equipo a ganar títulos", expresó.

Trincao prometió dejarse la piel por conseguir ese reto que se ha marcado: "Ahora que soy del Barça, la gente se fija más en mí, pero yo voy a hacer lo mismo que hacía: trabajar todos los días para ser mejor".

No le importará a Trincao jugar donde le dicte el míster. "A pesar que me gusta más jugar por la banda derecha, voy a intentar ayudar al equipo desde cualquier posición de ataque", enfatizó.

El futbolista reveló que ya ha hablado con algunos jugadores del Barça. "Griezmann me mandó un mensaje que decía, 'Vamos, carallo'. También hablé con Semedo, es una ayuda para mí. Abel Ruiz, ex 'culé', me habló del club durante el confinamiento. Me dijo que es el mejor equipo del mundo, que fuera yo mismo y que todo iría bien", confesó.

Francisco Trincao espera poder sumarse pronto al Barcelona. "Tengo ganas de volver a esa ciudad, ya he estado antes y me gusta mucho", finalizó.

El Barça le dio la bienvenida con un vídeo con las curiosidades de Trincao. Apenas unos minutos que se han vuelto virales por un error con respecto al pueblo de Trincao. El Barça asegura que nació en una localidad con 90 habitantes... cuando en realidad tiene 90.000.