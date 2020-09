Triple puesta de largo en el Betis: "Estar aquí es sinónimo de felicidad"

El Betis presentó a sus tres nuevos fichajes de una tacada. Montoya, Claudio Bravo y Víctor Ruiz están ya preparados para ponerse a las órdenes de Manuel Pellegrini y entonaron sus primeras palabras como jugadores del cuadro verdiblanco. El acto fue transmitido por el club en Youtube.

"Para mí, fue una decisión sencilla de tomar. Estar aquí es sinónimo de felicidad. Es un orgullo poder defender al Betis. Mi decisión pasa por ver cosas muy buenas en este club. Visualizamos otras cosas en la vida más allá de la oferta económica. Me gusta trabajar para obtener logros, no para nada. Lamentablemente, no podremos disfrutar de nuestra gente, pero nos toca a nosotros hacer fuerza y afrontar cada partido como una final", dijo el guardameta.

"Desde que salí, todo el mundo sabe que mi deseo era volver. Hace dos años, surgió la oportunidad y no pudo ser. Ahora, estoy muy contento y con muchas ganas, el grupo es fantástico para intentar hacer cosas bonitas. Tenemos que dar un paso grande a este gran club y hacer las cosas que tenemos que hacer", aseguró Martín.

"Yo solo puedo dar gracias a todos los que han hecho que hoy esté aquí sentado. Cuando se da la posibilidad de venir al Betis, todo se pone de cara. Ahora, toca devolver esa confianza con trabajo y, sobre todo, resultados", afirmó Víctor Ruiz, último en hablar.