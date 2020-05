Trippier podría ser inhabilitado por apostar por su traspaso al Atleti

El jugador del Atlético de Madrid Kieran Trippier podría ser duramente sancionado según lo publicado este viernes por 'Daily Mail'. Al parecer, el lateral rojiblanco habría sido acusado de mala conducta por presuntamente violar las reglas sobre apuestas.

Concretamente, el 'colchonero' habría violado las reglas sobre apuestas de la Federación Inglesa de Fútbol (FA), siempre según el medio británico ya mencionado.

Al parecer, Trippier estaría acusado por la Federación Inglesa de apostar acerca de su traspaso al Atlético de Madrid, que se cerró en julio de 2019. La FA puede pedir a la FIFA una sanción internacional para el ex jugador del Tottenham que le dejaría varios meses sin jugar.

Un caso que recuerda al de Daniel Sturridge, que llegó a ser castigado con cuatro meses de sanción y una multa de 171.000 euros por animar a su hermano a que apostara por su traspaso al Sevilla en enero de 2018.

Aunque tiene hasta el 18 de mayo para presentar alegaciones, Trippier ya ha emitido un comunicado: "He colaborado con la investigación de la FA en los pasados meses de forma voluntario y lo seguiré haciendo. Quiero dejar claro que como futbolista profesional no he realizado apuestas relacionadas con el fútbol ni he recibido beneficio alguno de otras apuestas".