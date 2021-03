Trippier reconoció su error: "Me he portado mal y no hay excusa"

Kieran Trippier volvió casi dos meses después a pisar el césped, tras el lío de las sanciones de la FIFA por su supuesta relación con las apuestas.

Regresó Trippier nada más y nada menos que ante el Real Madrid en el derbi, partidazo de altos vuelos en el que Simeone decidió apostar por el zaguero inglés desde el principio.

Dejó muy buenas sensaciones sobre el césped y, tal vez, se dio cuenta de que había cometido un error cuando volvió a sentirse jugador.

Después de disputar dos partidos desde su vuelta, Trippier ofreció unas declaraciones a 'The Times' en las que reconoció su error.

"Me he portado mal y no hay excusa. Pero ahora quiero ayudar. Volver a jugar fue como si estuviera haciendo mi debut de nuevo", comentó al citado medio.