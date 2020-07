Trippier se compró un 'rottweiler' de 22.000 euros

Trippier se ha comprado un perrito. Pero no un perrito cualquiera: un 'rottweiler' entrenado para atacar si hace falta. 'The Sun' asegura que le ha costado 22.136 euros. Este alto precio se explica por el proceso de crianza que ha necesitado el can para estar preparado para su cometido.

Procede de la empresa Chaperone K9, que se dedica a ello. Son varios los jugadores de la Premier League que han obtenido ahí a sus mascotas. También resulta muy útil para tener un perro capaz tanto de dar amor como de dar mordiscos para defender la casa.

Puede que el futbolista se haya hecho con el can para evitar que algún ladrón se cuele en su domicilio. Hace unos meses, se 'puso de moda' entre los delincuentes entrar en casas de futbolistas cuando estos estaban entrenando o disputando algún partido.

Trippier no ha confirmado que lo haya comprado por eso, quizá lo haya hecho simplemente porque le gustan los 'rottweilers', pero, al fin y al cabo, es lo más probable. En la fotografía que acompaña esta noticia, se puede contemplar al perro en concreto en una imagen de la empresa que lo crió.