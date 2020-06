Alexis Trujillo celebró el fin de la mala racha del Betis

Alexis señaló en rueda de prensa que el Betis fue "digno merecedor de este resultado" y destacó que "era fundamental romper una dinámica negativa en relación con los resultados" y también acabar con la puerta a cero, que era "uno de los objetivos" que se habían marcado.

"Los goles encajados a balón parado han sido un lastre importante para el equipo, por lo que hemos intentado que fuera más compacto con tres centrales y que tuviera un poco más de equilibrio, en la defensa y también en el centro del campo, y eso ha sido un éxito para mantener la portería a cero", argumentó el canario.

Tras admitir que deben "seguir trabajando y mejorando algunas situaciones", como el "error" en el que el Espanyol estuvo a punto de empatar al final, dijo que "el equipo tenía una ansiedad terrible" después de llevar "mucho tiempo sin ganar" y que "no es fácil jugar con esa presión", pero elogió que sus jugadores estuvieron "superimplicados, hoy y desde el primer entrenamiento".

"No vamos a pensar ya en la temporada que viene, quedan siete jornadas y los objetivos están bastante distantes, pero vamos a ir partido a partido para intentar lograr el mayor número de puntos y dejar al equipo en el mejor puesto posible en la clasificación", aseveró el entrenador verdiblanco.

Para Alexis, su equipo estuvo "más suelto en la segunda parte", ya que en la primera tuvo "mucho ansiedad y precipitación y jugó muy acelerado", lo que impedía "la fluidez necesaria para crear peligro", aunque en el descanso incidieron en tener "más pausa" y nada más comenzar salieron "beneficiados del gol a balón parado".

Como coordinador del Área Deportiva del club, también defendió que "la confección de la plantilla fue buena, con dos jugadores por puesto con un nivel bastante elevado", aunque admitió que esta temporada no pensaban "para nada" estar manejándose "en esta situación".

"El equipo está por debajo de su nivel porque hay mucha ansiedad y no es fácil jugar cuando los resultados no llegan, pero la intención era que peleara por objetivos superiores, aunque desgraciadamente no lo hemos conseguido y de ello tenemos parte de culpa todos los que estamos en la parcela deportiva", afirmó.