Tsartas y el milagro de Grecia en la Eurocopa de 2004: "Defendíamos a 60 o 70 metros..."

El verano de 2004 consagró a la Selección Griega y al fútbol defensivo de Otto Rehhagel en Portugal. Los helenos se hicieron con la Eurocopa con un fútbol primitivo, pero con una puesta en escena espectacular y lo hicieron ganando dos veces a la anfitriona en su propia casa.

Grecia también se cruzó con España -y empató- y lo hizo con un Vassilis Tsartas que acababa su carrera y era utilizado en los últimos minutos de los partidos. El ex jugador recordó en 'Marca' aquel torneo con motivo del enfrentamiento en el camino al Mundial de Catar de los griegos con España.

"No hay nada que ver con aquella Grecia. Ahora, mi país quiere salir jugando desde atrás, con un juego de toque. La idea es muy distinta", dijo, poco convencido de las opciones de que los helenos sorprendan al equipo de Luis Enrique.

Tsartas no pudo evitar recordar aquel campeonato tan glorioso: "No jugamos un fútbol brillante, pero supimos aprovechar lo que teníamos e hicimos historia. Fue milagroso, pero logramos que nunca se nos fuera la cabeza y no pensábamos más allá del siguiente partido".

"Veíamos la portería contraria a 60 o 70 metros. No es fácil defender así y pensar en atacar. Para mí era complicado. Me gustaba atacar, hacer ocasiones, rematar, tirar faltas... Sabíamos que generábamos muy poco y que teníamos que aprovechar las pocas ocasiones de que íbamos a disponer", continuó el griego, que jugó en España varias temporadas en las filas del Sevilla.