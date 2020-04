El pasotismo de Tuchel: "No llamo mucho a mis jugadores..."

Thomas Tuchel estuvo dialogando con los medios oficiales del PSG sobre cómo está pasando el aislamiento y sobre cómo está en contacto con su cuerpo técnico y con los jugadores.

El técnico alemán admitió, y será de los pocos, que no está encima de la plantilla en estos momentos tan complicados y que contacta con ellos para saber si están haciendo bien o no la tabla de ejercicios.

"No llamo mucho a mis jugadores. Los dejo tranquilos. No sé cuándo terminará la crisis y yo le she enviado un programa específico para que se organicen", contó.

Tuchel continuó diciendo que espera que sus jugadores se encuentren bien, los cuales informan a su entrenador sobre si completan o no correctamente dicho programa.

"Debemos seguir unidos y fuertes. Cada día estoy en contacto con mi 'staff' y nos reímos. Todavía falta mucho para acabar esta crisis, pero no podemos perder la confianza", sentenció.