Tuchel admite las críticas: "Es mi culpa, el partido fue de bajo nivel"

Le está costando al PSG esta temporada. No es la apisonadora que saca muchos puntos de diferencia a sus rivales. La cosa está reñida en la Ligue 1, al menos hasta ahora.

Prueba de ello, el PSG-Olympique de Lyon. Los visitantes asaltaron el Parque de los Príncipes por la mínima.

Tras ese 0-1, Tuchel analizó lo ocurrido: "No estábamos mentalmente preparados para este partido. Cometimos errores, no encontramos la confianza, ni fuimos disciplinados. Es un paso atrás respecto a los últimos partidos. Fue un encuentro de un nivel muy bajo, en general, no solo nuestro. Esperaba que fuera mejor. No merecíamos ganar y no estoy nada satisfecho".

No dudó el entrenador en alzar la mano cuando le preguntaron por los culpables de la derrota. "Es mi culpa, mi responsabilidad. No vi cansancio el día anterior y, por eso, me sorprenden los errores, la falta de ánimo. Si lo hubiera detectado habría metido tres o cuatro cambios", apuntó.

Tuchel vio a un equipo perdido y "muy, muy cansado". "No vi esfuerzo, disciplina ni ganas para ganar balones altos, nada de eso...", lamentó.

Por último, habló sobre la lesión de Neymar, que sufrió una dura entrada. Finalmente, no presenta fractura. "Estoy preocupado, claro, pero es mejor esperar", finalizó.