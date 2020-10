Tuchel aseguró no temer por su puesto

Tuchel está tranquilo. Así lo confirmó el entrenador del PSG, al que le preguntaron en la previa del choque ante el Istanbul Basaksehir si temía por su puesto en el banquillo.

"No, no me siento en peligro y no temo por mi puesto. Un entrenador no debe tener miedo a los resultados. Me mantengo concentrado en el partido y el resto de cosas no me interesa", dijo el germano.

En la misma rueda de prensa, confirmó Tuchel que "Marquinhos jugará este miércoles en el medio para ayudar al equipo" y para hacer al conjunto más fuerte ante las numerosas bajas.

La previa del partido viene marcada por la crisis política de Francia con respecto al mundo musulman. Eso sí, Tuchel opta por no relacionar ambos eventos de cara al partido.

"Creo que el fútbol en Turquía no va de la mano con la política. No hay relación entre ambos. El partido será complicado, solo nos centramos en lo puramente futbolístico", sentenció Tuchel.