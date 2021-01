Tuchel confesó que, de pequeño, era del Tottenham

Thomas Tuchel es el encargado de relanzar el proyecto del Chelsea desde el banquillo, pero, cuando era pequeño, fue aficionado del Tottenham. Esto no inmiscuirá en su compromiso como 'blue', aunque tuvo su plaza de protagonismo en la rueda de prensa de su presentación oficial.

"Oh, sí que has investigado, ¿eh? No, quiero ser muy sincero porque jugamos el partido de Europa League con el Borussia Dortmund y el Tottenham y todo el mundo allí fue muy amable, lo acabo de explicar. Cuando era joven, no había partidos a diario en la televisión, no había partido de la Bundesliga (él es alemán) todos los días", dijo tras preguntarle por ello un periodista.

"Así que lo que podía ver eran uno o dos minutos cada cuatro semanas y, de repente, un club como el Tottenham apareció en nuestro canal de deportes una vez cada cuatro semanas. Así que, de repente, oí el nombre del Tottenham, que sonaba como una gran aventura y me dio mucha ventaja al jugar con mis amigos porque no tenían ni idea de dónde era ese club", continuó.

Con aquello de jugar con sus amigos, el técnico se refería a que echaba pachangas de fútbol con sus colegas y cada uno decía representar a un equipo. Como todos elegían siempre uno de su país, Alemania, él sorprendió al declararse 'spur'. "Ahora, estoy totalmente al tanto de que de trabajo por sus grandes rivales y puedes estar muy, muy seguro de que haremos lo que haga falta para ganarles la semana que viene", concluyó.