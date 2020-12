Tuchel invita a la directiva a fichar

Lille y PSG empataron a nada (0-0) en el último partido de la Ligue 1. Thomas Tuchel tomó la palabra tras el duelo.

Le preguntó la prensa si necesitaban refuerzos y fue claro: "Si podemos, tenemos que pensarlo con el club. Ya saben la situación que vivimos, este momento es complicado, no es fácil y no es el momento de pedir cosas, pero hay que pensar en ello...", dijo.

"Hay que ver si es posible o no. Si no lo es, tendremos que hacer lo posible por recuperar a jugadores lesionados", puntualizó.

Sobre el partido, Tuchel destacó el gran papel de Marquinhos sobre todos los demás: "Está a un nivel extraordinario. Alguien debería hacer un vídeo de su partido y mostrárselo a todo el mundo, es de Balón de Oro. Que no esté en el once del año de la FIFA... yo no lo entiendo".