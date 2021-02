Tuchel no pasa una: le mete al descanso y lo saca a la media hora porque no presiona

Hudson-Odoi fue protagonista en el empate entre el Southampton y el Chelsea en la Premier League por su falta de actitud. Su propio entrenador, Thomas Tuchel, le introdujo al descanso para la segunda mitad y le retiró a la media hora porque no le gustó lo que estaba haciendo.

"No era el plan de juego. No estaba contento con su actitud hacia la pelota, se olvidó de presionar a la contra a veces. Hablamos mucho de cómo esperamos su energía, trabajo y lucha en los partidos. Creo mucho en él, creo que ha jugado bien cada partido, pero no estaba contento hoy", explicó el entrenador en su comparecencia pospartido.

"Tenía la sensación de que no podía ayudar y no aceptó la intensidad que hacía falta. Tomé esta decisión, es una dura decisión hoy, pero, mañana, está olvidado", añadió, dando así a entender que le dará más oportunidades al joven futbolista. Tiene 20 años.

Más centrado en el encuentro en general, Thomas Tuchel analizó: "Sí, tuvimos todas las ocasiones y todas las oportunidades de ganar. Estuvimos muy bien en 80 metros, pero, en los últimos 20, no estaba contento". De hecho, se adelantó el Southampton y apareció Mount de penalti para cosechar un punto.