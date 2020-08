Tuchel perdió los papeles con un periodista: "Siempre buscas lo negativo"

Tras la victoria en los penaltis del París Saint-Germain ante el Olympique de Lyon, el conjunto de Thomas Tuchel se alzó con un nuevo trofeo: el de la Copa de la Liga. El campeón de la Ligue 1 también se alzó con la Copa de Francia, gracias al único gol de Neymar en la final ante el Saint-Étienne.

Es por eso que este curso ha sido redondo para un PSG que lo ha ganado absolutamente todo, una temporada de la que está muy orgulloso Tuchel, tal y como dejó claro en la rueda de prensa posterior a la final.

Por eso, cuando un periodista le recriminó la falta de gol del equipo en los últimos dos partidos, Tuchel respondió visiblemente molesto: "Siempre estás buscando el lado negativo de las cosas. Hay un 99% de aspectos positivos, pero aquí estás buscando ese 1% que no lo es".

Sin poder contener su rabia, el entrenador del conjunto parisino prosiguió con su respuesta: "¿Y qué? ¿Y qué? ¡Sí, nosotros siempre tenemos suerte! Es esto, no es la calidad, solo es la suerte...".

"¿Recuersa el resultado del Liverpool en Barcelona? Luego ganaron la Champions. Dígame un equipo que marque cinco goles en cada partido. Eso no es posible. Busca un problema donde no lo hay porque el PSG ha ganado la final y no voy a buscar una excusa cuando hemos marcado 100 goles", añadió Tuchel muy enfadado.