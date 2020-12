Tuchel pone en duda a Mbappé ante el Strasbourg

Kylian Mbappé puede ser baja ante el Strasbourg este miércoles. Así lo confirmó el técnico del PSG, Thomas Tuchel, que aseguró que el delantero tiene molestias en los abductores.

"Todavía no sé quién jugará porque algunos están en zona de riesgo. Tenemos que esperar hasta el último entrenamiento, luego hablaré con el médico y decidiré más tarde. Tenemos que esperar y encontrar soluciones porque faltarán diez internacionales", aseguró Tuchel en rueda de prensa.

Además, el técnico del PSG se rindió al papel de Marquinhos. "Vi una sólida actuación, con un Marquinhos de un nivel extraordinario. Puedes hacer un vídeo de su juego y mostrárselo a todo el mundo, es el Balón de Oro", argumentó.

Sobre Moise Kean, dijo que "aporta su velocidad y fuerza física, que pueden ser incluso más importantes en algunos partidos. "Es muy humilde, conoce su papel, siempre está listo para trabajar y entrar en batalla contra los defensas rivales. Defiende, cierra espacios y se esfuerza mucho a nivel táctico", sentenció sobre el italiano.

"El Strasbourg es un equipo con una personalidad fuerte, que lucha y no se rinde nunca. Es muy físico y tiene un fuerte carácter. Entonces sabemos qué esperar. Será un partido duro y físico, el último del año. ¿Hacer balance de 2020? No me gusta hacerlo antes del último juego. Allí tenemos que gestionar una situación difícil y comprometida. Estamos al 100% en el partido", explicó Tuchel sobre el choque.