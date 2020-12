Tuchel sacó pecho tras tumbar al United

Se la jugaba Tuchel y demostró el PSG que tiene potencial para tumbar a quien se le ponga por delante. Los galos vencieron al United en la última noche europea.

"Nunca contemplamos perder este partido, no nos relajamos. Demostramos gran carácter y mucha calidad. Fue una buena mezcla y terminó yendo muy bien", dijo al término del encuentro Tuchel.

Admitió el técnico que elaborar el once para el choque no le resultó precisamente sencillo: "Este partido era muy exigente a la hora de escoger a los jugadores. Ahora estoy muy contento, pero me mantengo tranquilo".

Llamó a la calma, puesto que el PSG aún debe certificar su pase a octavos. "No nos hemos clasificado, todavía tenemos que dar un paso más", finalizó.