Tuchel se molestó por las preguntas sobre su futuro

Tuchel no está para bromas. El entrenador del PSG pasa por uno de los momentos más delicados desde que llegó a París y muchos aseguran que su crédito está bajando con celeridad.

Cuestionado por su futuro en la previa, el entrenador mostró su malestar: "Siempre me hacéis la misma pregunta. Tras la final de Copa, tras la final de la Copa de la Liga... El año pasado leí que estaba solo".

"¿No me queríais echar cuando perdí ante el Manchester United? Fue el momento más duro desde que soy entrenador. No estamos ahora mismo en una situación sencilla. Tenemos que contextualizarlo todo", recordó.

Tuchel cree que pueden cambiar la dinámica en la Ligue 1, donde resaltó que son primeros: "Estamos líderes en un inicio complicado y perdimos ante un rival que había sido semifinalista de la Champions y tuvimos un expulsado y un penalti en contra. No me siento solo en París".

Por último, aseguró que, por él, Neymar y Mbappé no irían con sus países para recuperarse en casa: "Las selecciones tienen derecho a llamarles, no podemos hacer nada. Preferiría que si algunos jugadores están lesionados y no pueden jugar, se recuperen aquí. Pero tenemos confianza en las selecciones con el trabajo que hacen con ellos".