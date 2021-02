Tuchel sopesa rescatar de París a uno de sus canteranos favoritos

Thomas Tuchel podría rescatar a una de sus perlas favoritas del PSG. Cuando el técnico del Chelsea aún trabajaba en París, contaba de vez en cuando con Kays Ruiz-Atil, un atacante de tan solo 18 años. Actualmente, el joven apenas cuenta para Pochettino y de ahí que se encuentre en la rampa de salida.

'Footmercato' asegura que su destino podría ser Londres. La directiva inglesa ve con buenos ojos su contratación, pues se trata de un futbolista con mucha proyección de futuro que no supondría un excesivo esfuerzo en la parcela económica. Podría empezar con el Sub 19 o Sub 23 del plantel.

Desde la capital de Francia, no se pondrían demasiadas objeciones a su salida. Significaría aliviar un poco el balance económico de la entidad, un aspecto de muchísima importancia para respetar el 'Fair Play Financiero' y poder acometer hipotéticos fichajes estelares como el de Messi.

Volviendo a Kays Ruiz-Atil, ¿qué experiencia tiene? Se formó en La Masia, tuvo que abandonarla por el castigo que la FIFA impuso al Barcelona y pasó a las categorías inferiores del PSG. Ha estado convocado en varios encuentros de Champions League, de hecho.