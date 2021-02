Tuchel zanja lo de Hudson-Odoi: "Me pagan por ganar, no por poner a los más caros"

Thomas Tuchel no pasa una. Si saca a uno de sus jugadores al campo y este no rinde como esperaba, lo retira. Hudson-Odoi lo vivió en sus carnes ante el Southampton: ingresó al descanso y salió en el 76'. El técnico, tras explicar a pie de campo que fue por falta de actitud, dijo en la sala de prensa que lo que cuesta cada futbolista no lo tiene en cuenta.

"Todos deben entender que, a veces, tomo decisiones para ganar partidos. No es un problema que cometa errores o falle. No nos puede faltar energía. Al 10% o al 5% no es posible estar en el campo", comenzó explicando el entrenador.

"Sé lo que Hudson puede dar y por eso confío en él y eso no va a cambiar. Sabe exactamente lo que espero de él y quizá, cuando no llegue a ese nivel, haya una decisión difícil como esta. Me pagan por ganar partidos, no por juntar en el campo a los más caros", zanjó.

Ya centrado en el partido desde un prisma general, analizó: "Abrimos mucho espacio para nuestros atacantes y para los últimos pases, pero la toma de decisiones y la determinación y el momento no fueron lo suficientemente buenos para crear más ocasiones y ser más precisos. Necesitábamos de un penalti para marcar".