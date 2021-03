Tusquets aseguró que le amenazaron con atropellarle

El periodo de Carles Tusquets como máximo mandatario del Barcelona ha sido tumultuoso. El ex presidente de la Comisión Gestora desveló que sufrió amenazas, pero que no llegó a denunciarlas.

"Si ven a este señor con esta moto y esta matrícula, atropelladlo", aseguró Carles Tusquets en 'Deportes Cuatro' que decía una de las amenazas que recibió. Y es que en el mensaje te venía todo tipo de detalles.

Pese a ello, el ex mandatario aseguró que no pasó miedo y que no ha emprendido acciones legales porque toidos estos mensajes eran anónimos.

"Esto es penal, está castigado con la cárcel, pero bueno, no he hecho nada porque es anónimo, las redes sociales son cobardes" añadió Carles Tusquets sobre las amenazas recibidas.

Además, el ex presidente de la Comisión Gestora se mostró dolido con las personas que le llamaron 'okupa': "Un 'okupa' entra y no hace nada, vive de gorra. Yo no he dejado nunca ni un bolígrafo en la mesa presidencial del club, en las oficinas. No lo ha sido, al contrario".