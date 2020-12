"Tuve la 'mala suerte' de tener a Guardiola y Luis Enrique, los dos mejores"

Poco a poco, 'La Sexta' va dejando píldoras de la entrevista de Leo Messi con Jordi Évole. En esta ocasión, el jugador del Barcelona habló sobre los técnicos que tuvo en el conjunto azulgrana.

El '10' incluso se atrevió a bromear con la "mala suerte" de haber coincidido con dos entrenadores de la talla de Pep Guardiola y Luis Enrique, a los que considera "los mejores".

"Pep tiene algo especial, te hace ver las cosas de una manera. Por cómo preparaba los encuentros, defensivamente, cómo atacar... te decía exactamente dónde estaba el partido y cómo había que atacar para ganar", dijo Messi.

Pero no solo se quedó con el actual técnico del Manchester City: "Yo tuve la mala suerte, entre comillas, de que tuve mucho tiempo a Guardiola y a Luis Enrique, los dos mejores".

"Tenerlos tan seguido hizo que yo creciera muchísimo en lo futbolístico y en la sabiduría táctica que me enseñaron ellos", reconoció la estrella argentina sobre sus técnicos en el Barcelona.

Pero no solo de técnicos habló el argentino, sino también hizo una reflexión al aire sobre la fortuna que tiene por vivir como futbolista, y a la vez las contras.

"Soy un privilegiado con todo lo que me tocó vivir. A veces me gustaría ser anónimo y poder disfrutar de ir a un mercado, de ir al cine o a un restaurante con mis hijos. Hay momentos, sobre todo cuando estoy con mis hijos, que me gustaría pasar desapercibido", argumentó.