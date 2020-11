"Tuve ofertas para que donara mi esperma"

Islandia sorprendió en el Mundial de 2018, el primero en su historia. En la Selección se encontraba Ruril Gislason, que fue proclamado como el futbolista más sexy del torneo.

Gislason ya está fuera de los terrenos de juego. En abril colgó las botas para enrolarse en la carrera de actor, tal y como reconoció en el momento en el que anunciaba su adiós del fútbol.

El ex futbolista habló para 'Visir Portal', de su país, en el que anunció la propuesta más extraña que le habían hecho. "Después de un partido, cogí el teléfono para ver los mensajes. Había varias peticiones, entre las que se encontraba donar mi esperma", dijo.

Su presencia le ha hecho famoso en todo el mundo, algo a lo que no está acostumbrado. "Me da asco hablar de eso, me siento una mala persona".

Sobre su futuro más inmediato, delante de las cámaras, también habló: "Hay algunos proyectos interesantes en el futuro a los que he decidido decir que sí. Es un programa de televisión en Alemania y he decidido intentar estar en una película islandesa".