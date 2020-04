"Tuve que dejarle mi perro a un amigo; ahora él puede salir y yo no"

El centrocampista de la Real Sociedad David Zurutuza atendió a 'Marca' para explicar cómo está llevando el confinamiento en casa. El jugador de 33 años está refugiándose en el deporte para mantenerse activo y entretenido.

Zurutuza desveló cuánto tiempo pasa al día practicando deporte en casa: "Entre ejercicios de estiramiento, movilidad, fuerza y cardio, alrededor de hora y media, depende del día".

Además, desveló que tenía la excusa perfecta para poder salir a la calle, pero se la concedió sin saberlo a su amigo: "Tengo un perro, pero lo tengo en casa de un amigo. Al nacer el segundo hijo, lo tuve que dejar a un amigo y nos pilló el confinamiento y no hemos podido cogerlo. Ahora mi amigo puede salir a la calle y yo no".

También explicó el veterano jugador español lo que más echa de menos durante el estado de alarma: "Ahora que estamos confinados nos damos cuenta de lo importante que son las pequeñas cosas, y echo de menos todas ellas, como ver a los amigos y a la familia, ir a tomar algo, a cenar, ir a la playa... y por supuesto, entrenar".

Finalmente, se refirió a la mejor decisión para poner punto y final a la temporada: "No soy quién para tomar decisiones tan complejas. Además, no sabría en base a qué se determinan. Espero que no se dé esa opción y que podamos acabar la temporada para saber quién ha sido el mejor".