"Tuvimos un susto con mi abuela, es difícil y doloroso"

La jugadora del Levante Claudia Zornoza concedió una entrevista a 'AS' para hablar sobre el confinamiento y la suspensión de la Liga: "Empezamos muy bien y esto nos pilla después de una época mala con la eliminación en la Supercopa y Copa. Estábamos volviendo a renacer y esto pilla en medio de todo".

"A ver qué pasa, es una incertidumbre. Esperemos seguir con la Liga. Aunque no pienso mucho en ello, mi cabeza está en mi familia. Nos tenemos que adaptar a lo que se decida", añadió.

"Hemos estado apuntito de coger al Atlético, pero entre el partido contra ellas y el Barcelona no estuvimos a la altura, hay que ser crítico", explicó sobre la situación de la Primera Iberdrola antes de la pandemia del coronavirus.

Además, Zornoza tuvo tiempo de explicar cómo lo está pasando lejos de su familia, sobre todo después de que su abuela haya tenido que ser ingresada: "Hace una semana y media tuvimos un susto con mi abuela. Es difícil estar lejos y no poder irme porque nos pusieron la situación crítica, está ingresada aunque no es por el virus. No poder estar allí con mis padres es complicado".

"En una situación normal, cojo el coche y me planto en Madrid. Estando las cosas como están tienes que fastidiarte, duele, pero te tienes que quedar aquí, estar distraída y no pensar en ello", sentenció.