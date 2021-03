'TV3': Koeman seguirá un año más en el Barça

Las buenas sensaciones del equipo han convencido a Joan Laporta de que Ronald Koeman es el idóneo y, según publica este martes 'TV3', el neerlandés seguirá siendo el entrenador del FC Barcelona la próxima temporada.

Es la conclusión a la que se ha llegado después de que Laporta y Koeman se reunieran durante el día en el Camp Nou para conversar sobre la situación del equipo. De este modo, el preparador podrá completar su contrato, que expira el 30 de junio de 2022.

Ya durante la mañana, Koeman tuvo un primer encuentro con el vicepresidente deportivo Rafa Yuste, Ramon Planes y el asesor de Laporta Enric Masip y le transmitieron su confianza. Pese a la eliminación en Champions, la sensación es de que el técnico ha vuelto hacer competir al equipo y está construyendo una nueva identidad.

Tras ello, Ronald Koeman acudió al coliseo azulgrana y se vio allí con Mateu Alemany, director de fútbol, y nuevamente con el secretario técnico Ramón Planes. Tanto ellos como el presidente le han trasladado su satisfacción por el trabajo que se está realizando y le han confirmado que cuentan con él para la próxima temporada.

Acabadas las elecciones, esta era una de las grandes dudas. El nombre de Xavi Hernández sobrevoló 'can Barça' y algún candidato como Víctor Font llegó a decir que prescindiría de Koeman a su llegada. Mientras, Laporta mantuvo un tono conciliador y ha apostado por su continuidad en plena ola positiva del equipo.

Ya en la previa del partido contra la Real Sociedad, el técnico reconoció que esta semana tendría un encuentro con los dirigentes aprovechando el parón. "Estas semanas las usaremos para hablar con la gente del equipo, de fichajes si es posible... Tendremos más tiempo de conocernos más", expresó entonces Koeman.

Y aventuró que tenía el favor del nuevo presidente: "Para uno es importante que le destaquen el trabajo que se está haciendo. Personalmente, en el avión tras el partido de París ya me dio su confianza. Es importante seguir trabajando, porque esto cambia mucho y rápido cuando los resultados no llegan. Ojalá que esto sea un proyecto para mucho tiempo".

Ahora, Koeman afronta el tramo final de la temporada con tranquilidad. Sabe que no se juega su continuidad que lo que construya hoy, le podrá dar continuidad el próximo curso. De lo que no se ha concretado nada es en materia de fichajes, pero se sabe que hay nombres como los de Memphis Depay, Wijnaldum o Eric García. Y la gran incógnita: si renovará o no Lionel Messi.