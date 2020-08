'TyC Sports' revela el presunto fax que Messi le mandó al Barça

Leo Messi ha sido el gran protagonista de este martes 25 de agosto después de que saltara la noticia sobre su burofax al Barça en el que manifestó su deseo de abandonar la entidad del cuadro azulgrana.

Un auténtico bombazo que adelantó 'TyC Sport', una cadena que ahora ha revelado en exclusiva el presunto texto que el astro argentino le mandó a Josep Maria Bartomeu y su Junta Directiva.

En el mismo, el rosarino explica que ha tomado una decisión muy "difícil" y que agradece al club todo lo que le ha dado a lo largo de las últimas dos décadas desde que llegara a la Ciudad Condal para formar parte de las categorías inferiores.

De igual manera, Leo Messi incide en que, para abandonar el equipo, se ampara en la famosa cláusula que le permite romper el compromiso de manera unilateral al final de cada temporada.

"Solicito que se proceda a resolver el contrato de prestación laboral que ocupo actualmente en su distinguido club, amparándome en la cláusula número 24 que me permite disponer de esta facultad", comienza Messi antes de exponer su cariño a la entidad.

"Agradezco todas las oportunidades de ofrecimiento personal y preparación profesional que se me brindaron durante el tiempo que he estado trabajando aquí. Aprendizajes que me permitieron consolidar mi perfil técnico y humano, pero motivos personales me hacen tomar esta difícil decisión que espero sea tomada de la mejor manera por la dirección de este club", sentenció el astro.