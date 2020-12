Uche Agbo pidió "una buena multa" para el cuarto árbitro del PSG-Istanbul

El centrocampista del Deportivo Uche Agbo criticó al cuarto árbitro del partido de la Liga de Campeones entre el Basaksehir de Estambul y el París Saint-Germain por referirse, supuestamente, con un "aquel negro", al ex internacional camerunés Pierre Webo cuando le explicaba al árbitro a quién debía mostrar la tarjeta roja por sus protestas.

El partido fue suspendido y el jugador nigeriano ha abogado por una sanción para el representante arbitral.

"No entiendo por qué un árbitro se dirige así, con la palabra negro, porque si fuera blanco no se dirigiría como blanco, sino que le diría 'eh, tú' o por su nombre. Habría que preguntarle al cuarto árbitro por qué se dirige así al jugador y meterle una buena multa porque no tiene explicación", comentó en una rueda de prensa en la Ciudad Deportiva de Abegondo.

Agbo también vivió algún episodio racista en su carrera, en su caso, cuando jugaba en Bélgica, donde defendió al Standard de Lieja.

"En Bélgica, en un partido, recibí una amarilla y, cuando estaba protestando al árbitro, los aficionados empezaron a hacer cánticos racistas y silbar. Lo que intento hacer en esos casos es ignorarlo y seguir centrándome en el juego porque, si no, corres el riesgo de una segunda amarilla y dejar al equipo con diez, así que lo mejor es centrarse en el partido y luego quejarte", dijo.