Ansu Fati se rompe el menisco y podría pasar por quirófano

El futbolista del Barcelona Ansu Fati fue sustituido en el descanso del choque de este sábado frente al Real Betis. El prometedor delantero le dejó su lugar en el campo a Leo Messi, que comenzó el duelo desde el banquillo.

Le suplencia del argentino, que además cuajó uno de sus mejores partidos en lo que va de curso, eclipsó el cambio del internacional con la Selección Española. Pero Ronald Koeman, primero, desveló en rueda de prensa que la sustitución se había producido por unas molestias.

Y pocos minutos después, el club confirmó los peores presagios del técnico neerlandés. A través sus redes sociales, el Barça emitió el parte médico de la joven promesa azulgrana: sufre "una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda".

Aún no se ha estimado el tiempo que deberá estar al margen del equipo, aunque, debido al tipo de lesión, Ansu Fati podría estar alejado de los terrenos de juego durante cuatro semanas, o lo que es lo mismo, durante un mes.

De momento, lo que parece segura es su ausencia en los próximos compromisos de la Selección Española. 'La Roja' se enfrenta a Países Bajos, Suiza y Alemania durante este mes de noviembre y lo hará sin el extremo azulgrana

Respecto a su club, Ansu Fati se perderá el choque de la décima jornada de la Liga Santander ante el Atlético de Madrid, así como el duelo frente a Osasuna y la cita europea frente al Ferencvaros. Podría llegar, aunque lo tendría complicado, al encuentro frente al Cádiz.

No obstante, todo ello, en caso de que el futbolista no pase por el quirófano. De llegar a ser intervenido qurúrgicamente, el jugador podría estar de dos a tres meses de baja, por lo que no volvería a jugar más hasta el próximo año.

El doctor Ripoll, en 'Marca', informó de que la baja del futbolista del Barcelona podría llegar incluso a los cinco meses si no se puede suturar la herida.

También habló, en 'Mundo Deportivo', el doctor Jordi Surós, director del Centro Médico de Alto Rendimiento Sportcat, que apuesta por un tratamiento conservador. "Siendo un menisco interno, con la edad que tiene el jugador y su proyección, yo intentaría salvar el menisco. Yo, con mis pacientes que también practican deporte, les tengo un mínimo de cuatro meses de baja", argumentó.

Este es el texto completo del Barça: "Las pruebas realizadas esta tarde han mostrado que Ansu Fati tiene una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda. En los próximos días se determinará el tratamiento a seguir".