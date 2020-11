Luis Suárez da positivo en COVID-19 y no jugará ante el Barça

La noticia del día ha saltado. El delantero Luis Suárez ha dado positivo por coronavirus antes del partido ante la Selección de Brasil y en la misma semana en la que se iba a enfrentar al Barcelona en el Wanda Metropolitano.

La Asociación Uruguaya de Fútbol, a través de un comunicado oficial, informó este lunes del resultado de las pruebas realizadas a toda la expedición que se medirá a la 'Canarinha' y ha detectado el caso de Luis Suárez y el de Rodrigo Muñoz, además del de un funcionario.

"La Asociación Uruguaya de Fútbol informa que se han realizado hisopados a todos los miembros de la Selección Mayor, resultando que los jugadores Luis Suárez, Rodrigo Muñoz y el funcionario Matías Faral han dado positivo por COVID-19, mientras que son negativos todos los demás testeos de la delegación", explicó el combinado charrúa.

Luis Suárez se encuentra en "buen estado de salud" y la Selección Uruguaya ha implementado "las medidas correspondientes al caso", así que el atacante ha sido aislado.

Se perderá el duelo del morbo contra el Barça

Diego Pablo Simeone se habrá echado las manos a la cabeza. El positivo de su artillero ha llegado en la misma semana en la que el Atlético recibirá al Barcelona en el Wanda Metropolitano en un partido que iba a concentrar todos los focos. Baja clave en el conjunto 'colchonero'.

Iba a ser la primera vez del delantero en contra de su Barcelona y de su amigo Leo Messi, pero no podrá ser, salvo que el futbolista obtenga dos resultados negativos 24 horas antes del choque. Ya ha habido casos de negativos en escasos días, pero son muy contados y las probabilidades de ver a Luis Suárez sobre el verde son escasas.

El partido del morbo ya no tendrá tanto morbo, sobre todo después de la polémica salida del charrúa y de la despedida entre lágrimás, así como el mensaje de Leo Messi cargando contra el Barcelona y las formas. Habrá que esperar a la vuelta en el Camp Nou.

Suárez volvió a cargar contra el club azulgrana

Curiosamente, el positivo del futbolista se ha producido un día después de atender al diario 'Marca' en una entrevista en la que no se mordió la lengua. Suárez aseguró que cree que no le echan de menos.

"No era un calentón y yo estaba triste y dolido por las formas. Ya lo dije, donde te cierran una puerta se abren otras tantas de gigantes valorando el trabajo, la trayectoria y la profesionalidad. Me siento orgulloso porque donde no me querían me quieren en otro lado. Encontré la felicidad y distruto este momento", dijo.

Además, el ariete explicó que habla mucho con Leo Messi, pero no de fútbol ni de los goles que fallan, sino de sus vidas y de la familia.

Por otro lado, el uruguayo habló en clave rojiblanca y quiso dejar claro que no se ve por encima de ningún compañero en el Atlético. "No pienso que or venir del Barcelona no me pueden cambiar", expresó.

Luis Suárez no estará en el once ante Brasil ni tampoco lo hará, salvo sorpresa mayúscula, contra su ex equipo el sábado 21 a las 21.00 horas.