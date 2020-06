Última oportunidad para el Granada ante un Eibar al alza

El Granada recibe este domingo al Eibar en el Nuevo Los Cármenes con el reto de mantener con un triunfo sus aspiraciones de alcanzar los puestos europeos, mientras que el conjunto vasco buscará puntos que le acerquen a una permanencia que tiene encarrilada tras los resultados de la pasada jornada.

El cuadro granadino, dirigido por Diego Martínez, llega al choque tras haber conseguido cinco puntos, como el Eibar, en los cuatro partidos disputados desde la reanudación de LaLiga Santander, aunque no ha ganado ninguno de sus tres últimos compromisos y en el más reciente empató con sufrimiento en Leganés (0-0).

Noveno con 43 puntos, el Granada está obligado a lograr la victoria frente al Eibar, cuarto por la cola con 32 -con seis de ventaja sobre el descenso-, para mantener vivo su sueño de alcanzar unas plazas europeas que al inicio de la jornada tiene a cuatro puntos.

La principal novedad en el equipo andaluz es la baja por una lesión muscular del portero portugués Rui Silva, meta titular durante toda la temporada y que dio un punto a los suyos en Leganés al parar un penalti.

Su puesto lo ocupará Aarón Escandell, como Rui Silva debutante esta campaña en la máxima categoría y que este curso solo ha disputado un partido del campeonato doméstico y varios de Copa.

El meta luso se une a la larga lista de bajas de los rojiblancos, ya que siguen sin poder jugar los medios Ángel Montoro y el francés Maxime Gonalons, el central colombiano Neyder Lozano y los laterales Joaquín Marín 'Quini' y Álex Martínez.

Además, serán duda hasta última hora el extremo Álvaro Vadillo y el lateral galo Dimitri Foulquier, con problemas musculares, mientras que Diego Martínez puede volver a contar con el central José Antonio Martínez, que de inicio estará en el banquillo, tras superar un esguince de tobillo.

El hecho de no jugar desde el pasado lunes llevará al entrenador a no hacer rotaciones y a formar con el once más potente posible dadas las circunstancias, pese a que el choque ante el Eibar será el primero que juegue el Granada en seis días, ya que el miércoles visitará al Alavés y el sábado recibirá al Valencia.

Por su parte, el Eibar, en un momento dulce de la temporada, visita el Nuevo Los Cármenes con el objetivo de mantener la racha sin derrotas de las tres últimas jornadas ante un rival contra el que nunca ha perdido.

El equipo eibarrés llega a esta cita después de haber sorteado su calendario más complicado de la temporada, con valiosos empates ante el Athletic y en casa del Getafe, a los que sumaron un solvente triunfo contra el Valencia en la última jornada.

Ahora, en Granada, el Eibar buscará su segunda victoria a domicilio en la presente Liga, su auténtica asignatura por aprobar ante el desigual rendimiento en casa o como viajero.

El Granada es un rival que se le da muy bien al conjunto de José Luis Mendilibar, ya que el Eibar ha ganado los cinco últimos partidos, dos de ellos en la ciudad andaluza, en 2015 y 2016, y goleando en la primera vuelta (3-0).

Mendilibar afrontará este encuentro con la ausencia de Sergi Enrich, que cumplirá un encuentro de sanción por acumulación de tarjetas, y convoca a tres jugadores del filial para cubrir las bajas en defensa.

Se espera la continuidad de Gonzalo Escalante en el centro del campo después de su buen partido contra el conjunto 'che' y también Pedro León y Orellana pueden tener sus opciones, salvo que el técnico vizcaíno apueste por las rotaciones y decline aprovechar el buen momento de sus tres pilares.

Alineaciones probables:

Granada: Aarón; Víctor Díaz, Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva; Yan Eteki, Yangel Herrera, Antonio Puertas, Machís; Carlos Fernández y Soldado.

Eibar: Dmitrovic; Rober Correa, Oliveira, Bigas, Cote, Pedro León, Escalante, Diop, Orellana, Kike García y Charles.

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (Comité Madrileño).

Estadio: Nuevo Los Cármenes.

Hora: 19:30.