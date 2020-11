Así seguimos el día después del fallecimiento de Diego Maradona

Hasta aquí el seguimiento de una noticia que no queríamos haber contado. Este jueves se ha producido el velatorio del cuerpo de Diego Armando Maradona en la Casa Rosada, con miles de argentinos visitando a su Dios. Los restos del '10' ya reposan en el Cementerio de Bella Vista.

Últimas noticias de la muerte de Diego Maradona, en directo: El cortejo llega al cementerio

El cortejo fúnebre de Diego Armando Maradona ya ha llegado al Cementerio de Bella Vista tras un trayecto de más de 40 kilómetros, con cambio de carretera incluido. Ahora se producirá una ceremonia para los familias y los más allegados.

También se ha producido incidentes en la llegada del cortejo fúnebre al Cementerio de Bella Vista. Finalmente, el cuerpo de Maradona reposará junto a los de sus padres.

Últimas noticias de la muerte de Diego Maradona, en directo: trasladan a Maradona

Multitud de aficionados se agolpan en las calles de Buenos Aires para dar el último adios a Diego Armando Maradona. Su cuerpo está siendo traslado al cementerio, donde será enterrado junto a sus padres, en el Cementerio de Bella Vista. La ceremonia será íntima para familiares y pocos allegados.

Últimas noticias de la muerte de Diego Maradona, en directo: a punto de trasladar a Maradona

Quedan minutos para que el cortejo de Diego Armando Maradona se traslade hasta el cementerio. Será seguido por miles y miles de argentinos en las calles de Buenos Aires.

Últimas noticias de la muerte de Diego Maradona, en directo: se acaba el velatorio

Punto y final al velatorio de Diego Armando Maradona. Se acabó antes de lo que se había dicho por los incidentes en la propia Casa Rosada. En instantes trasladarán el féretro.

Últimas noticias de la muerte de Diego Maradona, en directo: retiran el féretro

Los problemas ocasionados en la Casa Rosada y la multitud de gente ha hecho que la familia haya decidido retirar el féretro de Diego Armando Maradona de la Capilla Ardiente.

Últimas noticias de la muerte de Diego Maradona, en directo: llegan los barras de Gimnasia

Sigue habiendo multitud de gente en los alrededores de la Casa Rosada y los últimos en llegar han sido los barras de Gimnasia, el club que entrenaba Maradona.

Últimas noticias de la muerte de Diego Maradona, en directo: se abre de nuevo la Casa Rosada

La familia de Diego Armando Maradona ha accedido finalmente a que la Casa Rosada pueda abrirse hasta las 19.00 hora local, 23.00 hora española, para que todos los aficionados puedan despedirse del '10'.

Últimas noticias de la muerte de Diego Maradona, en directo: su funeral será este jueves

Sebastián Sanchi, el que fuera jefe de prensa de Diego Armando Maradona, confirmó que el '10' será enterrado este jueves, por la tarde o por la noche, en el cementerio privado 'Jardín de Paz', donde descansan los restos de sus padres.

Últimas noticias de la muerte de Diego Maradona, en directo: el traslado, a las 21.00

Informó 'Todo Noticias' que la familia de Diego Armando Maradona tiene previsto trasladar el cuerpo del ex jugador a las 17 hora local, a las 21 en España.

Últimas noticias de la muerte de Diego Maradona, en directo: Francescoli y Gallardo estuvieron

Dos ex rivales de Diego Armando Maradona e ídolos en River Plate como Enzo Francescoli y Marcelo Gallardo estuvieron en la Casa Rosada para mostrar su respeto y admiración al '10'.

Últimas noticias de la muerte de Diego Maradona, en directo: ha cerrado la Casa Rosada

Ante la marea humana que se ha saltado la cola, se ha tomado la decisión de cortar ya el acceso a la capilla ardiente de Maradona. Cientos de aficionados se agolpan ahora a las puertas del vallado que rodea a la Casa Rosada pidiendo explicaciones.

La ex presidenta Cristina Fernández ha presentado sus respetos al féretro, y ha depositado un rosario sobre el mismo.

Últimas noticias de la muerte de Diego Maradona, en directo: Cristina Fernández llegó al velatorio

La ex presidenta de la República Argentina Cristina Fernández de Kirchner acaba de llegar a la Casa Rosada para dar su último adiós a Maradona.

Últimas noticias de la muerte de Diego Maradona, en directo: intentan de dispersar la multitud

La Policía se enfrenta a los aficionados que se niegan a marcharse. Hay detenidos, pero no reina el caos. Sigue habiendo enfrentamientos, disparos al aire, afectados por el gas y barricadas improvisadas con contenedores. Son miles y miles de personas las que se han quedado fuera del corte.

Últimas noticias de la muerte de Diego Maradona, en directo: se rompe el orden en Plaza de Mayo

Aficionados que se encontraban dentro del corte se están saltando las vallas que delimitaban la cola y se están colando, pues temen ser cortados antes de poder despedir a su ídolo. Los organizadores parecen desbordados en estos momentos en la Plaza de Mayo. La situación parece, sin embargo, bajo control en el corte realizado en el cruce entre las Avenidas de Mayo y 9 de Julio.

Últimas noticias de la muerte de Diego Maradona, en directo: disparos al aire de la Policía

Y no de celebración. Los agentes están disparando al aire para hacer desistir a los aficionados que se resisten a creer que no van a poder despedir a su ídolo. Preparan el equipo antidisturbios tras el muro de escudos con el que han cortado el acceso.

Últimas noticias de la muerte de Diego Maradona, en directo: sentido adiós de Henry a Maradona

Se siguen sucediendo las despedidas a través de las redes al astro argentino. El francés Thierry Henry ha recordado con cariño a Maradona en dos tuits.

Últimas noticias de la muerte de Diego Maradona, en directo: cordón policial para cortar la cola

Las autoridades policiales ha cortado la cola de acceso a la capilla ardiente de Maradona, y han formado una barrera humana para impedir el acceso a aquellos que se han quedado fuera del corte. Hay tensión en esa zona, pues no son pocos los que ven con frustración como su espera de horas ha sido en vano.

Últimas noticias de la muerte de Diego Maradona, en directo: el cortejo fúnebre empezará a su hora

Se ha cortado un poco más adelante de lo esperado la fila, porque la familia quiere que el cortejo fúnebre que lleve a Maradona hasta su sitio de descanso eterno, en el cementerio de Bella Vista, junto a sus padres, dé comienzo a la hora prevista, las 16:00 de Buenos Aires (dentro de dos horas).

Últimas noticias de la muerte de Diego Maradona, en directo: el adiós de los jugadores del 'Lobo'

Los futbolistas de Gimnasia y Esgrima de La Plata han abandonado la Casa Rosada, tras dar su último adiós al que ha sido su entrenador en los últimos meses. El plantel viajó en autobús hasta Buenos Aires y se vuelve ya hacia La Plata para preparar el duelo de la Copa Diego Armando Maradona de mañana viernes ante Vélez. Los últimos pupilos del '10', visiblemente emocionados.

Últimas noticias de la muerte de Diego Maradona, en directo: se ha cortado la fila

La familia de Maradona no quiere alargar más la capilla ardiente y se cerrará en dos horas y media. Las autoridades gubernamentales han cortado la cola y no permiten que nadie más se sume a la misma. La familia no quiere que el velatorio se extienda hasta la noche.

Últimas noticias de la muerte de Diego Maradona, en directo: no faltan los hinchas de Gimnasia

Los aficionados de Gimnasia y Esgrima de La Plata, último club que entrenó Maradona, se están desplazando hacia Buenos Aires, a 60 kilómetros de distancia. Se están empezando a dar retenciones de vehículos a la entrada de la metrópolis argentina, los cuales están alcanzando al categoría de embotellamiento a la altura de Avellaneda.

Últimas noticias de la muerte de Diego Maradona, en directo: ambiente festivo en la cola

Es impactante cómo va cambiando el ánimo de los aficionados conforme se van acercando a la Casa Rosada. Conforme avanzan en la cola se van animando, alegrando, empiezan los cánticos y hasta la música, como si estuvieran haciendo cola para comprar entradas para el fútbol, como si esperasen la llegada del autobús de su club antes de un partido.

Pero todos se enfrían de golpe cuando se acercan al último control antes de entrar en el palacio presidencial. Ahí de repente todo el mundo vuelve a ser consciente de lo que ha ocurrido, y para qué han hecho cuatro horas de cola.

Últimas noticias de la muerte de Diego Maradona, en directo: 4.000 aficionados por hora

Es la cifra que 'TN' ha calculado que está pasado por delante de la capilla ardiente de Diego Armando Maradona. La cola ya alcanza las 30 manzanas (cuadras), una distancia de unos dos kilómetros y medio. Parece imposible que todos entren antes de las 16:00, para lo que quedan tres horas.

Últimas noticias de la muerte de Diego Maradona, en directo: Nápoles también llora a Maradona

Fue Maradona quien colocó al Nápoles en la lucha entre los colosos de Italia, y le guardan gran cariño allá. La capital de la Campania rinde homenaje al difunto ex futbolista, como también con sus palabras los técnicos del fútbol europeo. Los más recientes, Álvaro Cervera y Jürgen Klopp.

Últimas noticias de la muerte de Diego Maradona, en directo: el último milagro de Maradona

Esta imagen lo dice todo, y evidencia como ninguna la trascendencia que ha tenido Diego Armando Maradona. El astro argentino, ídolo de toda una nación, capaz de unir en un mismo llanto a enemigos acérrimos como son los hinchas de River y Boca.

Últimas noticias de la muerte de Diego Maradona, en directo: tres horas de espera en cola

Quedan menos de cuatro horas y media para el cierre de la capilla ardiente, y se calcula que la cola ya alcanza las tres horas de espera. En manos de las hijas de Maradona estará el alargar más tiempo el velatorio o cortar a las cuatro de la tarde, hora de Buenos Aires (20:00 en España).

Últimas noticias de la muerte de Diego Maradona, en directo: llora el presidente

Alberto Fernández ha depositado en el féretro de Maradona la camiseta de Argentinos Juniors con el número 10 y el apellido del astro argentino. El presidente de la nación no puede contener las lágrimas.

Últimas noticias de la muerte de Diego Maradona, en directo: el presidente despide a Maradona

Alberto Fernández, presidente de la República Argentina, ya está en la capilla ardiente instalada en la Casa Rosada para rendir un último homenaje a Diego Armando Maradona. Emotivo silencio solo roto por vítores al difunto astro.

Últimas noticias de la muerte de Diego Maradona, en directo: su médico no hace declaraciones

Leopoldo Luque, el último médico personal de Diego Armando Maradona, acudió también a la capilla ardiente en la Casa Rosada de Buenos Aires. Para eludir a los medios trató de acceder de primeras subido en su moto, pero la Seguridad le obligó a aparcar y entrar a pie.

Ante los medios, el encargado de la última operación del '10' se limitó a lamentar lo ocurrido: "Siento un profundo pesar, es una gran pérdida. No voy a admitir declaraciones, estamos todos muy dolidos, siento un profundo pesar".

Últimas noticias de la despedida de Maradona, en directo: llega el presidente de Argentina

Alberto Fernández, presidente de Argentina, llegó en un helicóptero privado junto a miembros del Gobierno para acudir a la Casa Rosada, donde se despedirá también de Diego Armando Maradona.

Últimas noticias de la despedida de Maradona, en directo: el velatorio podría alargarse

Aunque en un inicio se fijó las 16:00 de Argentina como el final del velatorio de Diego Armando Maradona, cuenta la televisión argentina 'TN' que la apertura al público podría ampliarse varias horas más ante las largas colas de aficionados que aún esperan para despedirse de su ídolo en la Casa Rosada.

Últimas noticias de la despedida de Maradona, en directo: luto en el Camp Nou

El FC Barcelona ha informado este jueves que las banderas del Camp Nou están a media asta en señal de luto por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, quien vistió la camiseta azulgrana entre 1982 y 1984. Este gesto ya lo tuvieron los 'culés' con leyendas y ex miembros del club como Johan Cruyff en 2016, Tito Vilanova en 2014 o el ex presidente Josep Lluís Núñez en 2018.

Últimas noticias de la despedida de Maradona, en directo: "La ambulancia tardó media hora"

El abogado de Diego Armando Maradona, Matías Morla, ha compartido un comunicado este jueves criticando la tardanza de la ambulancia en llegar a socorrer al ex jugador argentino. Además, aseguró que pedirá que se investigue lo sucedido.

"En cuanto al informe de la Fiscalía de San Isidro, es inexplicable que durante 12 horas mi amigo no haya tenido atención ni control por parte del persona de la salud abocado a esos fines. La ambulancia tardó más de media hora en llegar lo que fue una criminal idiotez", escribió el abogado.

Últimas noticias de la despedida de Maradona, en directo: homenaje del Sevilla

El homenaje del Sevilla a Maradona. En Sevilla se sintió profundamente la pérdida de Diego Armando Maradona. Este viernes, el club homenajeó a su ex jugador en la campaña 1992-93 con un minuto de silencio previo al entrenamiento. Además, los jugadores llevarán brazaletes negros en el partido ante la SD Huesca.

Últimas noticias de la despedida de Maradona, en directo: precioso adiós de la afición

La afición no fue con las manos vacías a darle su último adiós a Diego Armando Maradona. Miles de hinchas obsequiaron al '10' con camisetas de la Selección y Boca, banderas de Argentina y centenares de flores que fueron cubriendo poco a poco el féretro de la leyenda.

Últimas noticias de la despedida de Maradona, en directo: "Diego nunca se disculpó"

Peter Shilton, guardameta en aquel partido de Maradona contra Inglaterra en el Mundial de México 1986, lamentó el fallecimiento del argentino, a la par que mostró su descontento por la 'Mano de Dios', un gol que se hizo famoso en todo el mundo: "Maradona nunca se disculpó, tenía grandeza, pero no espíritu deportivo".

Últimas noticias de la despedida de Maradona, en directo: la hermana de Diego abandona el lugar

Se marcha Ana, una de las hermanas de Diego, después de pasar la noche velando el cuerpo de Diego Maradona.

Últimas noticias de la despedida de Maradona, en directo: la AFA despidió a su leyenda

Imposible contener las lágrimas. La AFA publicó un vídeo que está dando la vuelta al mundo para despedir a la leyenda.

Últimas noticias de la despedida de Maradona, en directo: la propuesta del Nápoles, oficial

Es oficial: el estadio del Nápoles llevará al nombre de Maradona. Laura Bismuto, miembro del Consejo Comunal de la localidad, confirmó que el próximo lunes se llevará adelante la propuesta de poner el nombre de Diego Maradona al Estadio de San Paolo.

Últimas noticias de la despedida de Maradona, en directo: vuelve la calma

Infantería ha tenido que organizar dos barreras para controlar la afluencia de hinchas y evitar que vuelvan a repetirse las imágenes del principio. Vuelve la calma a los aledaños de la Casa Rosada.

Últimas noticias de la despedida de Maradona, en directo: altercados y avalancha en la entrada

Crece la tensión en la entrada de la Casa Rosada, donde ya se han producido las primeras detenciones. La Policía tiene que intervenir en mitad de una avalancha para evitar males mayores, aunque ya hay algunos heridos según imágenes compartidas por 'TN'.

Últimas noticias de la despedida de Maradona, en directo: los hinchas se despiden entre lágrimas

Los aficionados, muy emocionados, lanzan al féretro camisetas y obsequios para despedir al Diego. Una larga línea de agentes de seguridad velan la zona. La familia, sentada a los costados del féretro. Los hinchas pasan entre lágrimas y muchos se derrumban en el último adiós a Maradona.

Últimas noticias de la despedida de Maradona, en directo: así luce la fachada de la Casa Rosada

Un inmenso lazo negro luce en la fachada de la Casa Rosada en este adiós a Maradona. El luto nacional se extenderá hasta el 1 de diciembre. Da igual el color de la camiseta de los hinchas, todos quieren despedir al argentino: seguidores de Boca, River, San Lorenzo...

Últimas noticias de la despedida de Maradona, en directo: la capilla ardiente, de albiceleste

'TyC Sports' compartió una de las primeras imágenes del interior de la Casa Rosada, donde se encuentra el féretro de Maradona, vestido con la camiseta de la 'Albiceleste' del '10' y la bandera de Argentina. Miles de personas pasan ya a pocos metros para despedirse del genio del balón.

Últimas noticias de la despedida de Maradona, en directo: Villas-Boas pidió retirar el '10'

Villas-Boas pidió retirar el '10' del fútbol mundial en homenaje a Maradona. El entrenador del Olympique de Marsella se dirigió a la FIFA: "Me gustaría que la FIFA retirara el dorsal número 10 de todas las competiciones y de todos los equipos. Sería el mejor homenaje para el mejor jugador de la historia".

Últimas noticias de la despedida de Maradona, en directo: luto hasta el día 1

La AFA decretó siete días de luto por la muerte de Maradona, al que definió como "uno de los más grandes ídolos de todos los tiempos".

Últimas noticias de la despedida de Maradona, en directo: "Solo muere quien es olvidado"

"¡Solo muere quien es olvidado y en Napoli serás inmortal!". Con estas palabras el Nápoles se despidió del Diego, su Diego. Argentinos, Barça y todos los demás clubes por los que pasó Maradona también lamentaron su pérdida.

Últimas noticias de la despedida de Maradona, en directo: Diego, junto a Néstor Kirchner

La periodista argentina Ángela Lerena informó de que la familia de Maradona se encargó de definir todos los detalles del velatorio en la Casa Rosada. Se organizará un esquema sanitario para mantener la distancia social debido a la pandemia de coronavirus. Es probable que se use el Salón de los Patriotas Latinoamericanos, donde fue velado Néstor Kirchner.

Últimas noticias de la despedida de Maradona, en directo: el homenaje de Boca

Boca Juniors, uno de los clubes que tuvo la suerte de disfrutar de la calidad de Maradona, despidió al 'Dios' del fútbol con un bonito vídeo en forma de homenaje.

El conjunto porteño tenía que jugar el encuentro de ida de octavos de final de la Copa Libertadores ante Internacional, pero el partido quedó aplazado.

Últimas noticias de la despedida de Maradona, en directo: el Pizjuán despidió al Diego

Eterno Diego, también en el Sánchez-Pizjuán. El templo rojiblanco dejó de serlo durante unas horas para bañarse con los colores albicelestes en homenaje a Maradona. El 'Pibe de Oro' jugó en Nervión durante la campaña 1992-93.

Últimas noticias de la despedida de Maradona, en directo: miles de hinchas, en la Casa Rosada

No importó la hora, ni siquiera la pandemia de COVID-19. Desde la madrugada, miles de hinchas se agolparon a las puertas de la Casa Rosada formando largas colas para ser los primeros en despedir a su héroe.

Gritos de dolor y lágrimas de todos los seguidores de Maradona, para los que el Diego fue mucho más que una leyenda del fútbol. La pasión del hincha argentino hacia el '10' no conoce límites ni se puede explicar.

Últimas noticias de la despedida de Maradona, en directo: Tévez y Mascherano, en el velatorio

En la madrugada argentina, entre 1 y 4 horas, ya acudieron a la Casa Rosada varios futbolistas para despedirse de Diego Maradona. Carlos Tévez, Javier Mascherano, Wanchope Ávila y Daniel Osvaldo, entre otros, ya presentaron sus condolencias a la familia.

Últimas noticias de la despedida de Maradona, en directo: el velatorio, en la Casa Rosada

El cuerpo de Maradona ya está en la Casa Rosada. La sede del Gobierno argentino abrirá sus puertas al público en general para velar al Diego. A las 16 (hora local argentina) todo el que quiera podrá darle su último adiós al '10'. Se espera la llegada de más de un millón de personas.

El presidente Alberto Fernández confirmó que el velatorio durará 48 horas: "Quiero que todos los argentinos que quieran despedirlo puedan hacerlo, Maradona se lo merece. Que lo despidan los millones de argentinos que tanto lo quisimos y tan en deuda estamos con Diego".

Se pensó en un primer momento llevar a cabo su despedida en el estadio de Argentinos Juniors, pero la esposa de Maradona, Claudia Villafañe, prefirió la Casa Rosada. Riquelme también ofreció La Bombonera.

Últimas noticias de la despedida de Maradona, en directo: el pésame de CR7, Messi, Ronaldinho...

Jugadores de todos los rincones del planeta se despidieron del '10'. Especialmente emotivos fueron los mensajes de Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Ronaldinho, Ronaldo y Rivaldo también se sumaron a las condolencias.

"Nos deja, pero no se va, porque el Diego es eterno", publicó el rosarino, mientras que el portugués le dedicó un "descansa en paz, mago incomparable".

Últimas noticias de la despedida de Maradona, en directo: se conocieron los detalles de la autopsia

El diario 'Clarín' tuvo acceso al informe preliminar de la Fiscalía de San Isidro en el que se desveló que Maradona falleció por una "insuficiencia cardíaca aguda", lo que le generó "un edema agudo de pulmón".

Maradona falleció a los 60 años

El Dios ha muerto. Diego Armando Maradona se fue de este mundo a los 60 años, dejando un vacío eterno e irreparable en Argentina y todo el mundo del fútbol. La histórica leyenda del balón falleció por un paro cardiorrespiratorio en la casa de Tigre donde se ubicó tras su operación en la cabeza.

Una hospitalización por un coágulo cerebral fue el principio del fin para un hombre que cambió la idea del fútbol, autor de 'La mano de Dios' y el mejor gol de la historia del deporte rey.

La Selección Argentina pasó de 'Albiceleste' a 'albicelestial' cuando los terribles rumores se hicieron realidad y el mundo entero lloró la muerte de un jugador que vivirá en la eternidad del fútbol.

La leyenda del fútbol mundial Diego Armando Maradona falleció este miércoles 25 de noviembre a los 60 años, víctima de un paro cardíaco. Te contamos en directo cómo está viviendo todo el planeta, y en especial Argentina, la despedida al genio del balón, un Dios que ya reina en el cielo tras convertirse en inmortal en el planeta de los mortales.