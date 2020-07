Umtiti contradice al Barça: solo piensa en seguir en el Camp Nou

La situación de Samuel Umtiti se ha convertido en una auténtica incógnita. El FC Barcelona busca renovar su plantilla y busca salida a nombres importantes, entre los que se encontraría el central francés, cuyo rendimiento ha caído en picado debido a su lucha constante con las lesiones.

'Sport' señalaba este mismo jueves que la dirección deportiva azulgrana ya le estaría buscando futuro lejos del Camp Nou, pero parece que el movimiento no está tan claro ahora después de que el futbolista haya manifestado sus intenciones.

A tenor de lo publicado por 'Mundo Deportivo', Samuel Umtiti quiere quedarse en el Barça. Por su cabeza solo pasa en este momento recuperarse de su lesión y ponerse a punto para jugar a las órdenes de Setién o quien toque, ya sea en la Champions, algo difícil, o la próxima temporada.

Es decir, que Umtiti no quiere moverse de la Ciudad Condal y no se habría planteado en ningún caso su salida, lo que chocaría de pleno con las intenciones del club, que de momento no le habría puesto ninguna oferta de fuera encima de la mesa.

El francés tiene 26 años y contrato hasta 2023, y su deseo es cumplirlo. Algo que los 'culés' no tienen tan claro vistos los constantes problemas físicos que le han hecho ser una sombra de lo que apuntaba a su llegada al club.

Umtiti llegó al Barça en 2016 procedente del Olympique de Lyon y en dos temporadas se afianzó como uno de los grandes centrales del continente, pero su situación ha cambiado radicalmente.

Italia sería el país que más ha interés ha manifestado por el futbolista, que tiene una cláusula de 500 millones de euros tras su renovación en 2018, pero ahora podría avecinarse un conflicto de intereses entre las partes.