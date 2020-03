Un agridulce cumpleaños para Ramos

Quienes cumplen años en estos días de aislamiento y cuarentena están viviendo unos días aún más extraños que el resto de la población. Ramos es uno de ellos, pero al capitán blanco se le junta además con lo incierto de su futuro en el club madridista.

Su 34 cumpleaños difícilmente podría haber caído en unas fechas más extrañas, con medio mundo paralizado por el coronavirus. Pero eso no es lo único que hace a este día especial tan extraño a Ramos.

Por un lado, el capitán del Real Madrid no sabe, como tantos otros compañeros de profesión, cuándo se reanudará la competición, ni en qué condiciones lo hará. Nada. La incertidumbre es total.

Pero, además, Sergio Ramos tiene también delante las dudas acerca de su futuro en el Real Madrid. Capitán y estandarte del club, su rendimiento ha bajado notablemente en los últimos años, y ha sido cada vez más cuestionado por el sector más crítico de la hinchada 'merengue'.

Tal y como informa el diario 'AS', su contrato, el cual acaba en junio de 2021, no tiene visos de renovarse. No al menos en las condiciones que, según el citado medio, pretende el central de Camas.

Los últimos veranos han sido tensos entre Ramos y el Madrid. El tira y afloja por una renovación que evitase su marcha enturbió su relación con el club en momentos puntuales. La última, el pasado verano, bordeó el desastre.

Ramos quiere renovar, y quiere hacerlo por dos temporadas más, hasta 2023. El Madrid, por su parte, quiere renovarle de año en año, como a todo futbolista mayor de 30. Al Madrid le cuesta aceptar que su contrato expire cuando tenga 36 años, y no contempla que lo haga con 37.

A finales de la pasada temporada, cuando el Ajax dejó a los blancos sin opciones de nada, Ramos lanzó un órdago a la directiva. Amenazó con irse gratis a China en 2021 si no se cumplían sus exigencias acerca de su renovación, algo a lo que el Madrid se opuso.

Finalmente, al menos de cara a la galería, se firmó la paz. Posiblemente hasta el próximo verano, en el que la polémica volverá a aparecer, pues se habrá activado el contador para que Sergio Ramos sea dueño de su propio destino.