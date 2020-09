Un Borussia anulado y apaleado

Primer revés del Borussia Dortmund en esta nueva Bundesliga. Los de Lucien Favre han caído por dos goles a cero en su visita a la cancha del Augsburgo, un rival que estuvo sometido al juego del rival, pero que maximizó como nadie las contadas ocasiones de que dispuso.

Día para olvidar en el Borussia. Ha cosechado el equipo aurinegro, uno de los pocos que, desde el primer día, está destinado a disputarle el título al Bayern, su primera derrota de la temporada.

Llegaba el Borussia a Augsburgo con la moral renovada, gracias a su victoria por 3-0 hace una semana ante el otro Borussia, el de Mönchengladbach, pero nadie en el plantel estaba preparado para esto.

Porque en el WWK Arena se encontró con un Augsburgo muy serio, que sabía muy bien a qué iba a jugar: a entorpecer, anular y golpear solo cuando la oportunidad fuera clara.

Venía el Augsburgo de meterle tres al Union Berlin en la capital alemana, y demostró que también sabe jugar cuando enfrente tiene un rival superior.

Ambos partidos los planteó del mismo modo Heiko Herrlich: fútbol sencillo y sin alardes. Nada de complicaciones. Prueba de ello es que en ambos fue su rival quien tuvo la posesión y dio más pases, con mayor porcentaje de acierto.

Sin embargo, ante el Borussia esas estadísticas se dispararon. Los aurinegros tuvieron el 71% de la posesión y dieron 821 pases, el 91% correctos. El Augsburgo tuvo solo el 29% del balón, y únicamente dio 184 pases, con un acierto del 70%.

Y aún así, el Augsburgo ganó 2-0. Hizo seis tiros, cuatro a puerta, y dos de ellos entraron. El Borussia probó fortuna en nada menos que 16 ocasiones, siete de ellas entre los tres palos.

Pero ni con toda su artillería logró batir a Gikiewicz. Se estrelló el Borussia ante un muro, un tejido defensivo perfecto que no hubo forma de penetrar. Y no sirvió ni la clásica pataleta, el penalti que Gio Reyna reclamó y que el colegiado no señaló.

Uduokhai, en el 40', y Caliguri, ex del Schalke 04, gran rival del Borussia, en el 54', sellaron el destino del club de Dortmund, que acabará la segunda jornada con tres puntos. Solo le queda cruzar los dedos para que sus rivales también pinchen.

Se aúpa el Augsburgo a la primera plaza de la Bundesliga, un puesto que ocupa ahora mismo en solitario y que que solo compartirá, a lo sumo, con Freiburg y Hoffenheim o Bayern.