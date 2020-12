Un brindis amargo por el fútbol

Una oda al fútbol. Eso fue lo que se vivió este domingo en el Nuevo Los Cármenes. El mejor partido de los recordados en la hora del almuerzo, que suelen tener un ritmo más plomizo. Ni mucho menos fue así. Granada y SD Huesca, que debían ganar para espantar los fantasmas de sus malas dinámicas, sellaron un empate que tuvo absolutamente de todo.

Europa pasa factura, y Diego Martínez es consciente de ello. El técnico rojiblanco hizo rotaciones que no le salieron bien. El Granada volvió a dejar las mismas dudas que en las últimas semanas, con cinco partidos sin conocer la victoria en Liga. La fatiga se nota en los jugadores nazaríes, que no están tan frescos como en el inicio del curso.

La semana, a pesar de la derrota ante el PSV y este empate, permite ser optimista al aficionado del Granada. El equipo ha rubricado su clasificación para los dieciseisavos de la Europa League, mientras que ha demostrado el coraje que tiene para solventar las crisis. Este punto no tiene tanto valor por el premio, sino más por la capacidad de reacción puesta encima de la mesa.

Sin embargo, el empate pudo transformarse en victoria si un disparo final de Jorge Molina, con el 3-3, en lugar de estrellarse en el palo se acaba colando. Hubiera sido el colofón para una remontada estratosférica, y un varapalo de enormes dimensiones para Míchel, cuya estabilidad pende de un hilo en el banquillo de la SD Huesca. Tras 12 jornadas, ocho empates y ningún triunfo.

Las sensaciones, no obstante, son bien distintas para la SD Huesca, que ve cómo la historia se repite semana tras semana. Juega bien, plantea a la perfección lo que quiere, pero no termina de ejecutar. Con la única novedad de Ferreiro, que entró por Seoane, el equipo altoaragonés se adelantó en el electrónico en el minuto 21 con un centro de Sandro y un testarazo picado del ex granadinista Mikel Rico.

Y entre la fragilidad defensiva del Granada, Rui Silva salvó los muebles para que el 1-1 llegara al descanso. Al filo del mismo, un error defensivo de los de Míchel provocó que Puertas combinara con Luis Suárez y que el 'bisonte' batiera a Álvaro Fernández en el mano a mano. Dominó la SD Huesca, pero los errores de nuevo le costaron mucho.

Tras el paso por vestuarios, Diego Martínez metió a los pesos pesados Soldado y Yangel Herrera. Pero Borja García aguó ese intento de reacción con un remate en el 49' que significó el 1-2. Gran centro de Ferreiro y nuevo desajuste defensivo. A trancas y barrancas, con más corazón que cabeza, el Granada se echó arriba en busca de la remontada, pero el gol se hizo de rogar.

Tanto que fue el recién entrado Okazaki el que hizo el 1-3. Mal despeje de Kenedy y disparo del japonés, que aprovechó a la perfección la media salida de Rui Silva. Parecía todo finiquitado, pero no: seis minutos después, en el 88', Jorge Molina, que lideró la reacción saliendo desde el banquillo, peinó un esférico de Machís y avivó el partido.

Había vida, y Germán puso el Nuevo Los Cármenes patas arriba entrando como Superman en un envío de Kenedy a balón parado. Perdonó el 1-4 minutos antes la SD Huesca y todo pasó muy rápido. De hecho, el manicomio sobre el césped llegó a tal punto que un palo evitó la victoria final del Granada. Una reacción tardía, pero meritoria ante un colista cabizbajo.