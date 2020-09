Un campeón de Liga y su discurso demoledor: "Me desenamoré del fútbol"

Incluso los más grandes tienen momentos duros en el mundo del fútbol. En ese escenario, Danny Drinkwater, que no logra encontrar su sitio en el Chelsea tras firmar después de ser campeón de la Premier con el Leicester, sabe de lo que habla. Y así lo hizo ver en su entrevista con 'The Telegraph'.

"Sé que mi fichaje por el Chelsea no ha funcionado como esperábamos y que he cometido errores. Quiero que la gente entienda que no todo es bonito cuando ganas mucho dinero y que eso es lo único que importa. El dinero no resuelve nada, cuando eres futbolista ni siquiera piensas en eso", aseguró el inglés.

"Me desenamoré del fútbol porque llegó un punto en el que solo tenía que cubrir horas de entrenamiento. Mentalmente era muy difícil. No utilizaré al Chelsea como excusa por lo de la sanción al volante -cogió el coche bajo los efectos del alcohol-, pero obviamente no estaba en mi mejor momento. Pasaron muchas cosas ese año: mis abuelos murieron de forma muy seguida y mi perro también. Todo hizo daño", relató Drinkwater.

Incluso en el Aston Villa, donde estuvo cedido, tuvo un enfrentamiento con Jota Peleteiro, al que dio un cabezazo en un entrenamiento: "Estábamos en el mismo equipo, así de estúpido fue todo. Nunca lo había hecho. Me arrepentí al momento y le mandé un mensaje en cuanto llegué a casa. Lo traduje en Google para asegurarme de que lo entendía".

Y cerró: "Me he dicho a mí mismo que tengo que recuperar este tiempo perdido. Tuve un punto de inflexión tras lo de conducir bajo los efectos del alcohol, otro después de una pelea en una discoteca y también otro con el incidente en el Aston Villa. Esto tiene que parar. No he vuelto a conducir desde entonces, no he vuelto a ir a una discoteca y definitivamente nunca voy a volver a pelear con un compañero".