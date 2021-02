Un coloso para comenzar febrero

Febrero arranca para el BeSoccer CD UMA Antequera midiéndose a otro grande del campeonato como ya lo ocurrió en la despedida del pasado mes de enero. Se plantó en la cancha del actual líder, Palma Futsal (4-3), y ejecutó su juego en un partido en el que mantuvo hasta el final sus opciones de puntuar. Cayó derrotado dejando la imagen de un plantel tremendamente competitivo. Esta dinámica positiva de resultados y sensaciones que viene acompañando a los de Manuel Luiggi Carrasco Moli es una guía para no despegar el foco del objetivo fijado y de esas ganas por mejorar y seguir haciendo muy bien las cosas en cada cita. Jimbee Cartagena FS le va a exigir una respuesta impecable este sábado 6 de febrero, a las 17.00 horas, en el Pabellón Fernando Argüelles (101tv Antequera y Málaga y LaLigaSportsTV). Los puntos, cada jornada, son un bien cada vez más preciado y suponen un empujón importante en la tabla clasificatoria. Los guerreros universitarios no van a escatimar en esfuerzo, sacrificio, compromiso, entrega y responsabilidad en pro de concluir con una alegría este choque.

Jimbee Cartagena FS ha presentado este curso su firme candidatura a ser uno de los clubes grandes que opten a estar peleando por cosas importantes en la Liga y Copa de España al contar con el impulso de un proyecto deportivo con todo lo necesario para que funcione y los resultados acompañen. Ocupa la tercera plaza en la clasificación con 33 puntos y dispone de la posibilidad de ascender hasta lo más alto en caso de salir vencedor en los dos envites que tiene pendiente aún por disputar de la primera vuelta. Uno ante O Parrulo Ferrol a domicilio y otro como local frente al Real Betis Futsal. Hace dos semanas hubo parón, el cuadro dirigido por Eduardo Sao Thiago Lentz Duda inició el segundo tramo de la campaña con una exhibición de poderío ofensivo ante Pescados Rubén Burela FS (7-4). En estadísticas globales figura como la formación más goleadora con 59 tantos y la que menos encaja con 34.

El peligro del oponente que visita el fortín verde ya es conocido por la plantilla antequerana. "Cartagena es un rival reforzado y que opta a ganar títulos y, de hecho, está en el grupo de cabeza. Duda es un gran entrenador y la plantilla tiene mucha experiencia y gol con gente como Andresito, Bebe, Juanpi o Solano. Cualquier nombre que diga muestra que todos son muy buenos. Tenemos que estar muy mentalizados y preparados como siempre digo. Es que si no estamos concentrados durante los 40 minutos, en cualquier despiste nos la hace, porque es un equipo con mucha calidad y finalización. Hemos recordado el encuentro que jugamos allí que perdimos 5-1, nos pasó por encima y fue muy superior. Hemos rodado más, hemos cogido más confianza y estamos mucho más preparados para afrontar estos partidos", comenta el técnico malagueño.

Moli advierte a su escuadra de la capacidad de los cartageneros para imponer su talento con juego de cuatro o con pívot. "Cuando tienes jugadores a los que les echas el balón y tienen respuesta, se lo complican al rival. Sabemos que no podemos dejarles ni respirar y hay que estar encima. Para ello, tenemos que tener un desgaste muy importante. Jugar este partido al 100% tampoco sería suficiente. Debemos competir al 120% y ese 20% es la motivación extra que nos da el medirnos con un equipo tan potente y grande como Jimbee Cartagena". Asimismo, el preparador indica lo que le ha transmitido a sus jugadores. "El mensaje es decirle a todos que son muy grandes y lo están demostrando. Somos capaces de todo y deben creérselo con humildad y respetando al oponente, pero saliendo siempre a por todas. Ya sí es verdad que nos respetan y hablan de un equipo que no es el que ha subido y está en la última posición. Estamos ahora peleando por salir de los puestos de abajo e intentar salvar la categoría. Pasa todo por este grupo y por la unión del vestuario que eso después se refleja en la cancha".

Fernando Cobarro, como ya sucedió en la segunda jornada, no puede participar en el choque de este sábado debido a que está cedido en la plantilla universitaria por Cartagena y existe una cláusula para no enfrentarse a su club de origen. La novedad en la convocatoria es la inclusión de Daniel Airoso, el refuerzo invernal procedente de Palma Futsal. "Cuando viene un jugador brasileño que ha sido uno de los mejores en categoría Sub 20, necesita tiempo de adaptación. En los entrenamientos nos está agradando. Le falta el ritmo de esta competición que es distinto al de Brasil. Tiene calidad de sobra, un desborde increíble y una pegada de la que tienen que tener cuidado los rivales. Sin embargo, le falta el trabajo defensivo, los sistemas de ataque, cómo hay que hacer la cobertura y defender en individual; todas estas cosas que las está trabajando y quizás necesite alguna semana más para asimilarlas. Está claro que va a debutar para que vaya cogiendo sensaciones", matiza Moli.