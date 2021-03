Un compañero de calabozo de Bartomeu: "Parecía más fresco que nunca"

Muchos habrán visto en las últimas horas el vídeo de un joven que le pide a Josep Maria Bartomeu una fotografía a la salida de la comisaría de Les Corts. Pues bien, resulta que esta persona era nada menos que un compañero de calabozo del ex presidente del FC Barcelona.

Mohamed, un joven que fue detenido según él explica durante los disturbios en Barcelona, pasó la noche en el mismo lugar y le interceptó a la salida. Así lo explicó en una entrevista para 'El Transistor' de 'Onda Cero'.

"Yo estaba por el Paseo de Gracia y, justamente, había gente quemando coches de policía, rompiendo tiendas... Me encontraba en mitad de unos disturbios por las protestas por la detención de Pablo Hasél, me dieron una paliza y me metieron en un furgón de la Policía, aunque yo no tenía nada que ver", se justificó el joven.

Ya en la comisaría de Les Corts, se encontró con el panorama. "No sabía que estaba allí cuando yo llegué a la comisaría, pero había muchas cámaras. Enfrente tenía a los chicos que quemaron los coches de la guardia urbana", comentó.

"Cuando salgo de la celda, camino en una fila recta y voy a que me devuelvan mis pertenencias. Ahí hay un sitio privado y veo a dos personas de traje saliendo. La gente suele ser joven, vestida de chándal... Pensé que era un abogado", relató sobre el momento en que vio al ex presidente del Barcelona.

"Le pedí una foto y un vídeo a Bartomeu y el vídeo ha llegado a otros países y a Dubai. Y ese video ha superado el millón de reproducciones", narró Mohamed, que describió cómo veía a Bartomeu: "Parecía más fresco que nunca, con su chaqueta y su camisa muy bien planchadas".