Un 'déjà vu': Cavani... ¿al Atlético?

Edinson Cavani vuelve a sonar para el Atlético de Madrid después de que su fichaje por el club rojiblanco se frustara en el pasado mercado de invierno. El Benfica no está dispuesto a pagarle los 30 'kilos' que exige y, según 'AS', el entorno del atacante no descarta que retome los contactos con la entidad 'colchonera'.