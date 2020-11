Un 'déjà vu' como penúltimo trámite para 'la Rojita'

Ya solo queda un partido para que España finalice su fase clasificatoria para el Europeo de 2021. El equipo de Luis de la Fuente hizo los deberes en el anterior parón de selecciones, pero el seleccionador aprovechó el duelo ante Islas Feroe para sus probaturas de cara al importante torneo continental.

Mejor fallar ocasiones en un duelo intrascendente que hacerlo en el Europeo, pero queda claro tras este 2-0 ante Islas Feroe que 'la Rojita' tiene que mejorar de cara a gol. La de este jueves se puede decir que fue una goleada psicológica por parte del combinado español, que avasalló completamente a su rival.

De la Fuente apostó por Pedri y Brahim de inicio. Mucha calidad en un ataque liderado por Dani Gómez. Y en las bandas, las dos dagas del Sevilla cedidas al Eibar, Bryan Gil y Álex Pozo, que hicieron un partido espectacular, especialmente el primero, incidiendo continuamente en la defensa de Islas Feroe.

En esas rápidas acciones por banda, la Selección de España Sub 21 sacó ventaja en el Municipal de Marbella. Jorge Cuenca amenazó en varias ocasiones de cabeza, pero no había manera de materializar ese buen juego hilvanado desde el campo propio. Islas Feroe no salió de su área, como era de prever. Y España tenía que darle velocidad al asunto.

Lo bueno que tuvo el equipo español es que no se desesperó y continuó jugando al frontón con su rival, absolutamente a merced de los chicos de Luis de la Fuente. 'La Rojita', no obstante, se despejó las dudas de su impecable dominio con el 1-0, que tardó más de una hora en llegar. De Pedri, a Adrià Pedrosa y latigazo del lateral del Espanyol.

Se pareció mucho el triunfo de la Sub 21 al de la primera vuelta, en tierras de Islas Feroe, donde fue Brahim el que decidió el partido, que acabó con el mismo resultado. Un 'déjà vu' que finalizó con ocasiones de todos los colores para el delantero del Espanyol Puado y una asociación perfecta de dos 'cracks': pase de Manu García y definición perfecta de Roberto López. El gol se hizo de rogar, pero esta Selección huele a fútbol, mucho fútbol.